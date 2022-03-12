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Жители Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России
Жители Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России - РИА Новости, 12.03.2022
Жители Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России
Около 200 жителей Мадагаскара вышли на митинг в столице страны, чтобы поддержать Россию, проводящую специальную операцию на Украине и столкнувшуюся с... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T01:01
2022-03-12T01:16
в мире
россия
антананариву (город)
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 200 жителей Мадагаскара вышли на митинг в столице страны, чтобы поддержать Россию, проводящую специальную операцию на Украине и столкнувшуюся с масштабными западными санкциями.Как заявила РИА Новости одна из организаторов демонстрации Сандра Рабе, стремление НАТО включить с свои ряды Украину и разработки биологического оружия под руководством США противоречат всем предыдущим международным договоренностям."Я думаю, что это не очень хорошая идея. Им нужно найти решение, чтобы покончить со всем этим. Мы очень ценим то, как Россия проводит свою политику. Россия – страна, для которой очень важно держать слово", - сказала Рабе.Она назвала неправильными действия Запада, игнорирующего интересы РФ в сфере безопасности и распространяющего ложные сведения в СМИ.Участники митинга, состоявшегося около здания российского посольства в Антананариву, вышли по призыву местных активистов, которые следят за новостями про действия России и согласны с ее позицией.По словам митингующих, любовь к России им привили родители, которые жили при президенте Дидье Рацираке, поддерживавшем дружеские отношения с СССР. Участники акции заявили, что уважают политику России, которая никогда не была колонизатором в отличие от Запада.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220305/miting-1776752768.html
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в мире, россия, антананариву (город)
01:01 12.03.2022 (обновлено: 01:16 12.03.2022)
 
Жители Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России

В Антананариву около 200 жителей Мадагаскара вышли на митинг в поддержку России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Антананариву - столицу Мадаскара
Вид на Антананариву - столицу Мадаскара - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на Антананариву - столицу Мадаскара
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Около 200 жителей Мадагаскара вышли на митинг в столице страны, чтобы поддержать Россию, проводящую специальную операцию на Украине и столкнувшуюся с масштабными западными санкциями.
Как заявила РИА Новости одна из организаторов демонстрации Сандра Рабе, стремление НАТО включить с свои ряды Украину и разработки биологического оружия под руководством США противоречат всем предыдущим международным договоренностям.
"Я думаю, что это не очень хорошая идея. Им нужно найти решение, чтобы покончить со всем этим. Мы очень ценим то, как Россия проводит свою политику. Россия – страна, для которой очень важно держать слово", - сказала Рабе.
Она назвала неправильными действия Запада, игнорирующего интересы РФ в сфере безопасности и распространяющего ложные сведения в СМИ.
Участники митинга, состоявшегося около здания российского посольства в Антананариву, вышли по призыву местных активистов, которые следят за новостями про действия России и согласны с ее позицией.
По словам митингующих, любовь к России им привили родители, которые жили при президенте Дидье Рацираке, поддерживавшем дружеские отношения с СССР. Участники акции заявили, что уважают политику России, которая никогда не была колонизатором в отличие от Запада.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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