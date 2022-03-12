https://ria.ru/20220312/lnr-1777801597.html

Войска ЛНР блокировали Рубежное

Войска ЛНР блокировали Рубежное - РИА Новости, 12.03.2022

Войска ЛНР блокировали Рубежное

Группировки ДНР и ЛНР, а также ВС РФ продолжают продвижение, блокированы и взяты под контроль новые населенные пункты, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:17

2022-03-12T10:17

2022-03-12T10:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

рубежное

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777606427_0:0:2978:1676_1920x0_80_0_0_58c93c9cfcde2cca359d44acf2ef13e0.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, а также ВС РФ продолжают продвижение, блокированы и взяты под контроль новые населенные пункты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров", - сказал он.

луганская народная республика

рубежное

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, рубежное, украина