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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/lnr-1777801597.html
Войска ЛНР блокировали Рубежное
Войска ЛНР блокировали Рубежное - РИА Новости, 12.03.2022
Войска ЛНР блокировали Рубежное
Группировки ДНР и ЛНР, а также ВС РФ продолжают продвижение, блокированы и взяты под контроль новые населенные пункты, заявил официальный представитель... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:17
2022-03-12T10:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
рубежное
украина
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, а также ВС РФ продолжают продвижение, блокированы и взяты под контроль новые населенные пункты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров", - сказал он.
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, рубежное, украина
10:17 12.03.2022 (обновлено: 10:39 12.03.2022)
 
Войска ЛНР блокировали Рубежное

Минобороны: войска ЛНР продолжили наступление, блокировали Рубежное

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий народной милиции ЛНР
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Военнослужащий народной милиции ЛНР
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Группировки ДНР и ЛНР, а также ВС РФ продолжают продвижение, блокированы и взяты под контроль новые населенные пункты, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищиво, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров", - сказал он.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЛуганская Народная РеспубликаРубежноеУкраина
 
 
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