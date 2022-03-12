https://ria.ru/20220312/lnr-1777800674.html

Потери украинских войск за сутки составили 120 человек, заявили в ЛНР

Потери украинских войск за сутки составили 120 человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022

Потери украинских войск за сутки составили 120 человек, заявили в ЛНР

Потери украинских войск в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки составили 120 человек, сообщает Народная милиция... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:14

2022-03-12T10:14

2022-03-12T10:22

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ЛУГАНСК, 12 мар – РИА Новости. Потери украинских войск в ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки составили 120 человек, сообщает Народная милиция Луганской народной республики."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес существенные потери в живой силе и военной технике: 120 человек личного состава, один танк, одна боевая машина пехоты, 2 единицы автомобильной техники, 3 единицы ПТРК, 3 крупнокалиберных пулемета, 3 долговременных огневых точки", - отмечается в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777801952.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, лнр, украина