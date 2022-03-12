В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове
Вице-премьер Крыма Мурадов: США вынашивали планы открыть в Симферополе свою биолабораторию
© AP Photo / David GoldmanБиологическая лаборатория
© AP Photo / David Goldman
Биологическая лаборатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей.
"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.