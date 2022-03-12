Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html
В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове
В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове - РИА Новости, 12.03.2022
В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове
США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T06:32
2022-03-12T06:32
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/44/1499364453_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_59636f6672f64afc42118d023b1b5625.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей."На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/44/1499364453_0:0:5036:3776_1920x0_80_0_0_f9806095bbf646a149d4e8024cc8cf94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
06:32 12.03.2022
 
В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове

Вице-премьер Крыма Мурадов: США вынашивали планы открыть в Симферополе свою биолабораторию

© AP Photo / David GoldmanБиологическая лаборатория
Биологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / David Goldman
Биологическая лаборатория
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
"Биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины. Крымчанам эта тема известна, поскольку на полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей.
"На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.
Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
Табличка на лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
03:08
В ООН предложили механизм для проверки биолабораторий на Украине
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала