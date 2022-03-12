https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html

В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове

В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове - РИА Новости, 12.03.2022

В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове

США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T06:32

2022-03-12T06:32

2022-03-12T06:32

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149936/44/1499364453_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_59636f6672f64afc42118d023b1b5625.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. США вынашивали планы во времена нахождения Крыма в составе Украины открыть в Симферополе свою биолабораторию, сообщил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.По его словам, тогда на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе сотрудниками Роспотребнадзора были найдены подготовленные к отправке за рубеж 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей."На этой же противочумной станции хранились документы, согласно которым в Симферополе американцы собирались открыть свою биолабораторию. Нынешние украинские "находки" только подтверждают выводы российского руководства о том, что Украина превращалась в плацдарм для потенциальной агрессии против нашей страны, в том числе и с помощью ведения "скрытой биологической войны", - сказал постпред.Министерство обороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе. РФ в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

https://ria.ru/20220312/proverka-1777781543.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, сша, в мире