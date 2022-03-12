https://ria.ru/20220312/krizis-1777821574.html

Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД

Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД

Нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело, пока нет оснований говорить о возможности... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:25

2022-03-12T13:25

2022-03-12T13:25

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

политика

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело, пока нет оснований говорить о возможности прогресса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Понятно, что настроения в конгрессе применительно к нашей стране, той роли, которую мы играем, тех подходов и принципов, которые мы отстаиваем, не изменится. Это понятно. Нам надо, как и раньше, пробовать искать путь вперед. Но для этого сейчас, в нынешней ситуации абсолютно никаких оснований нет. Нынешний кризис не имеет аналогов по своей глубине и комплексности. С этим нам придется иметь дело еще продолжительное время", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777815341.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика