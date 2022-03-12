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Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД
Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД
Нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело, пока нет оснований говорить о возможности... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:25
2022-03-12T13:25
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
политика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело, пока нет оснований говорить о возможности прогресса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Понятно, что настроения в конгрессе применительно к нашей стране, той роли, которую мы играем, тех подходов и принципов, которые мы отстаиваем, не изменится. Это понятно. Нам надо, как и раньше, пробовать искать путь вперед. Но для этого сейчас, в нынешней ситуации абсолютно никаких оснований нет. Нынешний кризис не имеет аналогов по своей глубине и комплексности. С этим нам придется иметь дело еще продолжительное время", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
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сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, политика
13:25 12.03.2022
 
Нынешний кризис с США не имеет аналогов в истории, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: нынешний кризис в отношениях России и США не имеет аналогов в истории

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Нынешний кризис в отношениях РФ и США не имеет аналогов по своей глубине, с этим придется еще долго иметь дело, пока нет оснований говорить о возможности прогресса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Понятно, что настроения в конгрессе применительно к нашей стране, той роли, которую мы играем, тех подходов и принципов, которые мы отстаиваем, не изменится. Это понятно. Нам надо, как и раньше, пробовать искать путь вперед. Но для этого сейчас, в нынешней ситуации абсолютно никаких оснований нет. Нынешний кризис не имеет аналогов по своей глубине и комплексности. С этим нам придется иметь дело еще продолжительное время", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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