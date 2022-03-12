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Журналисты перед началом пресс-конференции - РИА Новости, 1920
Медиавойны
https://ria.ru/20220312/korrespondenty-1777820926.html
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД
РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:20
2022-03-12T13:20
медиавойны
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
сша
медиа - общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы никого не выгоняем. Про New York Times что говорить, они сами уехали", - сказал он в эфире "Первого канала".
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, медиа - общество
13:20 12.03.2022
 
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД

Замглавы МИД Рябков: корреспонденты США уехали из России сами

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Мы никого не выгоняем. Про New York Times что говорить, они сами уехали", - сказал он в эфире "Первого канала".
Люди держат в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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