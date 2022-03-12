https://ria.ru/20220312/korrespondenty-1777820926.html

Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД

Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД

РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:20

2022-03-12T13:20

2022-03-12T13:20

медиавойны

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

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медиа - общество

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы никого не выгоняем. Про New York Times что говорить, они сами уехали", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/zapad-1777761010.html

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сша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, медиа - общество