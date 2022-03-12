https://ria.ru/20220312/korrespondenty-1777820926.html
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД
РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:20
2022-03-12T13:20
2022-03-12T13:20
медиавойны
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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медиа - общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. РФ не выгоняла корреспондентов США, они сами уехали, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Мы никого не выгоняем. Про New York Times что говорить, они сами уехали", - сказал он в эфире "Первого канала".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, сша, медиа - общество
Москва не выгоняла корреспондентов США, заявили в МИД
Замглавы МИД Рябков: корреспонденты США уехали из России сами