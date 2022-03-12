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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806271.html
В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022
В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19
Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:04
2022-03-12T14:52
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций &lt;...&gt; составило 6775 человек", — говорится в сообщении.Этот показатель вырос в 29 регионах, в 54 — снизился, в двух — сохранился на прежнем уровне.Накануне сообщалось, что за сутки в России на стационарное лечение отправили более 7,5 тысячи инфицированных.Всего в стране выявили 48 154 новых случая COVID-19, умерли 630 человек.Выздоровели более 156 тысяч пациентов, этот показатель вырос на 3,7 процента.За все время пандемии коронавирусом заразились 17 290 197 жителей страны, жертвами болезни стали более 360 тысяч человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 450 миллионов зараженных, свыше шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 84,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 53,6 процента.
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россия, коронавирус covid-19, общество
11:04 12.03.2022 (обновлено: 14:52 12.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19

В России за сутки выявили 48 154 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций <...> составило 6775 человек", — говорится в сообщении.
Этот показатель вырос в 29 регионах, в 54 — снизился, в двух — сохранился на прежнем уровне.
Накануне сообщалось, что за сутки в России на стационарное лечение отправили более 7,5 тысячи инфицированных.
Всего в стране выявили 48 154 новых случая COVID-19, умерли 630 человек.
Выздоровели более 156 тысяч пациентов, этот показатель вырос на 3,7 процента.
За все время пандемии коронавирусом заразились 17 290 197 жителей страны, жертвами болезни стали более 360 тысяч человек.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 450 миллионов зараженных, свыше шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 84,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 53,6 процента.
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