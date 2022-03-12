https://ria.ru/20220312/koronavirus-1777806271.html

В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2022

В России за сутки госпитализировали 6775 больных COVID-19

Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:04

2022-03-12T11:04

2022-03-12T14:52

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Количество госпитализаций <...> составило 6775 человек", — говорится в сообщении.Этот показатель вырос в 29 регионах, в 54 — снизился, в двух — сохранился на прежнем уровне.Накануне сообщалось, что за сутки в России на стационарное лечение отправили более 7,5 тысячи инфицированных.Всего в стране выявили 48 154 новых случая COVID-19, умерли 630 человек.Выздоровели более 156 тысяч пациентов, этот показатель вырос на 3,7 процента.За все время пандемии коронавирусом заразились 17 290 197 жителей страны, жертвами болезни стали более 360 тысяч человек.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается уже 450 миллионов зараженных, свыше шести миллионов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании. Россия занимает в этом списке шестое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты 84,4 миллиона россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 53,6 процента.

https://ria.ru/20220310/koronavirus-1777453074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, коронавирус covid-19, общество