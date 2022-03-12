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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/koridory-1777803110.html
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации - РИА Новости, 12.03.2022
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:34
2022-03-12T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
украина
запорожская область
киев
житомир
сумская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей."Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев", - сказала Верещук на брифинге.По ее словам, также из населенных пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области будет вестись эвакуация в Житомир, а из населенных пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области – в Полтаву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, ирина верещук, украина, запорожская область, киев, житомир, сумская область, полтава
10:34 12.03.2022
 
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации

Вице-премьер Украины Верещук сообщила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации

© REUTERS / Deputy Head for President's Office, UkraineПервый этап эвакуации из города Сумы
Первый этап эвакуации из города Сумы - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Deputy Head for President's Office, Ukraine
Первый этап эвакуации из города Сумы
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей.
"Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев", - сказала Верещук на брифинге.
По ее словам, также из населенных пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области будет вестись эвакуация в Житомир, а из населенных пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области – в Полтаву.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Уничтожение вертолетами Ка-52 бронетехники ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВерещукУкраинаЗапорожская областьКиевЖитомирСумская областьПолтава
 
 
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