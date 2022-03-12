https://ria.ru/20220312/koridory-1777803110.html
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации - РИА Новости, 12.03.2022
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации
Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:34
2022-03-12T10:34
2022-03-12T10:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
украина
запорожская область
киев
житомир
сумская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщила, что в субботу открываются очередные гумкоридоры для эвакуации людей из населенных пунктов Киевской, Сумской и Запорожской областей."Мы сообщаем об открытии очередных гумкоридоров: из города Пологи Запорожской области в Запорожье, из Гостомеля в Киев, из Козаровичей в Киев, из Микуличей в Киев", - сказала Верещук на брифинге.По ее словам, также из населенных пунктов Андреевка, Макаров и Бородянка Киевской области будет вестись эвакуация в Житомир, а из населенных пунктов Тростянец, Лебедин, Конотоп, Большая Писаревка, Краснополье Сумской области – в Полтаву.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирина верещук, украина, запорожская область, киев, житомир, сумская область, полтава
Вице-премьер Украины сообщила об открытии гумкоридоров для эвакуации
Вице-премьер Украины Верещук сообщила об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации