Эксперт объяснил, почему ВСУ боятся открывать коридор в Россию
Эксперт Моисеев: ВСУ боятся, что коридором в Россию воспользуются тысячи жителей
© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие на блокпосту в Мариуполе
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска боятся, что если они откроют коридор в сторону России, то вся их "пропагандистская картинка сразу рухнет", потому что тысячи людей пойдут на российскую территорию, заявил РИА Новости председатель правления харьковской областной организации "Русь Триединая" Сергей Моисеев, который недавно побывал в Харькове.
"Почему они не дают выйти через коридор в сторону России? Потому что, если они откроют коридор в сторону России, то сразу вся их пропагандистская картинка рухнет мгновенно. Потому что люди тысячами пойдут, десятками тысяч пойдут спасаться на так называемую "территорию врага". То есть, это поломает весь их пропагандистский миф. Они этого страшно боятся. Но люди все равно пытаются спастись, пробираются как могут, рискуя жизнью", - сказал он.
По словам Моисеева, ему многие пишут и просят вытащить их.
"Но, к сожалению, я не могу обеспечить им сейчас безопасный выезд. То есть, российские военные могут дать коридор и дают его, но украинская сторона делает все возможное, чтобы люди там оставались", - пояснил он.
Моисеев также подчеркнул, что для въезда на территорию России достаточно иметь на руках гражданский паспорт.
"На местах мы стараемся успокоить население - кстати, их запугали и сказали, что в сторону России выехать нельзя, что Россия никого не выпускает. Это абсолютная ложь. На самом деле любой человек может покинуть свободно территорию подконтрольную российским войскам и выехать в Россию, где у них будет доступ и к нормальным условиям, и где они будут защищены, будут в безопасности. Для этого достаточно иметь на руках гражданский паспорт, не обязательно загранпаспорт, и, если едут на машине, то документы на машину. Минимум требований. Без документов не выпускают, потому что многие ВСУшники, переодеваясь в гражданскую одежду, пытаются смешаться с местным населением и выехать в том числе на территорию России", - рассказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Вчера, 08:00В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно