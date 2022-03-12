https://ria.ru/20220312/kitay-1777815797.html
Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД
Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022
Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД
РФ удовлетворена тем, как развивается диалог с КНР, Китай остается надежным партнером России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:34
2022-03-12T12:34
2022-03-12T13:24
в мире
китай
россия
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РФ удовлетворена тем, как развивается диалог с КНР, Китай остается надежным партнером России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вполне удовлетворены тем, как развивается и на нынешнем отрезке наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнер, надежный партнер", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, в российско-китайских отношениях наработаны "уникальные, особые ресурсы".
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777779690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, россия, сергей рябков
12:34 12.03.2022 (обновлено: 13:24 12.03.2022)
Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД
Рябков: Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, это надежный партнер