https://ria.ru/20220312/kitay-1777815797.html

Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД

Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД - РИА Новости, 12.03.2022

Россия удовлетворена развитием диалога с Китаем, заявили в МИД

РФ удовлетворена тем, как развивается диалог с КНР, Китай остается надежным партнером России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:34

2022-03-12T12:34

2022-03-12T13:24

в мире

китай

россия

сергей рябков

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. РФ удовлетворена тем, как развивается диалог с КНР, Китай остается надежным партнером России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы вполне удовлетворены тем, как развивается и на нынешнем отрезке наш диалог и наше практическое взаимодействие с КНР. Это наш ближайший сосед, друг, стратегический партнер, надежный партнер", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, в российско-китайских отношениях наработаны "уникальные, особые ресурсы".

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777779690.html

китай

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, россия, сергей рябков