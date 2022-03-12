https://ria.ru/20220312/kiev-1777864072.html

Госдеп заявил, что США готовы пойти на полезные Киеву дипломатические шаги

Госдеп заявил, что США готовы пойти на полезные Киеву дипломатические шаги - РИА Новости, 12.03.2022

Госдеп заявил, что США готовы пойти на полезные Киеву дипломатические шаги

США готовы на дипломатические шаги для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые в Киеве сочли бы полезными, заявил госдеп. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:32

2022-03-12T19:32

2022-03-12T20:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

украина

государственный департамент сша

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. США готовы на дипломатические шаги для урегулирования ситуации вокруг Украины, которые в Киеве сочли бы полезными, заявил госдеп."Если есть дипломатические шаги, которые мы бы могли предпринять, чтобы украинское правительство сочло их полезными, мы готовы предпринять их. При этом российские намерения остаются ясными, судя по тому, что происходит на местах", - сообщили РИА Новости в госдепе в ответ на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о том, что Запад недостаточно вовлечен в ситуацию вокруг Украины.Как заявили в госдепе, США широко поддерживают "дипломатию и украинские усилия по достижению прекращения огня с Россией и отвода российских сил". "Мы призывали Россию остановить этот конфликт с самого начала", - заявил представитель ведомства."Мы работаем над тем, чтобы у Украины была сильнейшая из возможных переговорная позиция, в том числе увеличивая давление на Россию введением значительных последствий и предоставляя оборонную помощь Украине, чтобы она защищала себя", - сообщили в госдепе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/bezopasnost-1777824058.html

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777854614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир зеленский, украина, государственный департамент сша, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, россия, владимир путин