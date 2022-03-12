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Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова - РИА Новости, 12.03.2022
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3". РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T02:47
2022-03-12T02:47
2022-03-12T02:48
киев
харьков
в мире
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3"."Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", - говорится в заявлении агентства.Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, харьков, в мире, украина
02:47 12.03.2022 (обновлено: 02:48 12.03.2022)
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Международное агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова с "Caa1" до "Caa3"