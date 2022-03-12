https://ria.ru/20220312/kiev-1777781185.html

Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова - РИА Новости, 12.03.2022

Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3". РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T02:47

2022-03-12T02:47

2022-03-12T02:48

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3"."Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", - говорится в заявлении агентства.Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.

https://ria.ru/20220310/kiev-1777474498.html

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Максим Горбачев

киев, харьков, в мире, украина