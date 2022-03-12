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Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова - РИА Новости, 12.03.2022
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова
Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3". РИА Новости, 12.03.2022
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киев
харьков
в мире
украина
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3"."Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", - говорится в заявлении агентства.Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
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киев, харьков, в мире, украина
02:47 12.03.2022 (обновлено: 02:48 12.03.2022)
 
Агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова

Международное агентство Moody's понизило рейтинги Киева и Харькова с "Caa1" до "Caa3"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВид на центр Киева
Вид на центр Киева - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Вид на центр Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что понизило рейтинги столицы Украины Киева и города Харьков с "Caa1" до "Caa3".
"Moody's Investors Service сегодня понизило долгосрочные рейтинги эмитента Киева и Харькова (в местной и иностранной валюте) до "Caa3" с "Caa1", - говорится в заявлении агентства.
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Отмечается, что рейтинги Киева и Харькова помещены на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
 
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