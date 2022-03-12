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В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности

В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности - РИА Новости, 12.03.2022

В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности

Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T19:57

2022-03-12T19:57

2022-03-12T22:46

в мире

саудовская аравия

йемен

военная операция в йемене

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ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter."Решения о приговоре к смертной казни 81 человека были оставлены в силе Апелляционным и Верховным судами, после выпуска указа о приведении в исполнение приговора он был исполнен в субботу", — отмечается в сообщении.По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд."Они были приговорены к смертной казни за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа", — говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220124/obstrel-1769332556.html

саудовская аравия

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, саудовская аравия, йемен, военная операция в йемене