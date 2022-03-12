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В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности
В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности - РИА Новости, 12.03.2022
В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности
Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T19:57
2022-03-12T22:46
в мире
саудовская аравия
йемен
военная операция в йемене
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ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter."Решения о приговоре к смертной казни 81 человека были оставлены в силе Апелляционным и Верховным судами, после выпуска указа о приведении в исполнение приговора он был исполнен в субботу", — отмечается в сообщении.По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд."Они были приговорены к смертной казни за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа", — говорится в сообщении министерства.
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саудовская аравия
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в мире, саудовская аравия, йемен, военная операция в йемене
19:57 12.03.2022 (обновлено: 22:46 12.03.2022)
 
В Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на силы безопасности

Власти Саудовской Аравии казнили 81 человека за нападение на сотрудников сил безопасности

CC BY-SA 4.0 / B.alotaby / Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Королевская башня в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
Читать ria.ru в
ДОХА, 12 мар — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии казнили в субботу 81 человека, в том числе семь граждан Йемена, за нападения на сотрудников сил безопасности и создание террористической ячейки при зарубежной поддержке, сообщило Министерство внутренних дел королевства в Twitter.
"Решения о приговоре к смертной казни 81 человека были оставлены в силе Апелляционным и Верховным судами, после выпуска указа о приведении в исполнение приговора он был исполнен в субботу", — отмечается в сообщении.
По данным саудовского МВД, среди приговоренных к смерти были семь йеменцев, а также много молодых людей с востока Саудовской Аравии, где проживает шиитская община страны, выступающая против правления семьи Аль Сауд.
"Они были приговорены к смертной казни за организацию и осуществление нападений на сотрудников сил безопасности, а также создание террористических ячеек при поддержке из-за рубежа", — говорится в сообщении министерства.
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В миреСаудовская АравияЙеменВоенная операция в Йемене
 
 
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