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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/karta-1777785580.html
Минобороны опубликовало карту районов Украины, контролируемых ВС России
Минобороны опубликовало карту районов Украины, контролируемых ВС России - РИА Новости, 12.03.2022
Минобороны опубликовало карту районов Украины, контролируемых ВС России
Минобороны России впервые показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T05:27
2022-03-12T05:27
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
владимир путин
александр лукашенко
владимир мединский
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.На карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах.Как сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины."При желании Киева"Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева ситуацию можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт."В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский."А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.Специальная военная операцияРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/pzrk-1777762811.html
https://ria.ru/20220311/ukraina-1777770973.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, александр лукашенко, владимир мединский, игорь конашенков, белоруссия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
05:27 12.03.2022
 
Минобороны опубликовало карту районов Украины, контролируемых ВС России

Минобороны опубликовало подробную карту контролируемых ВС России районов Украины

© Фото : Минобороны РФКарта районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении
Карта районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ и ДНР на южном направлении - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минобороны России впервые показало точную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России и ДНР на южном направлении.
На карте видно, что украинские военные уже не контролируют населенный пункт Волноваха. ВС России вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое — Новомайское — Егоровка.
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ВС России захватывают множество ПЗРК при выполнении спецоперации на Украине
В районе Благодатного части украинских войск попали в окружение. Как свидетельствует карта, ВСУ создают укрепрайоны в населенных пунктах.
Как сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, ВС РФ уничтожили с начала спецоперации более 3300 военных объектов Украины.

"При желании Киева"

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин ранее в ходе встречи в Москве обсудили ход украинско-российских переговоров, посчитали, что при желании Киева ситуацию можно разрешить в любой момент, сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт.
"В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон", - приводит слова Эйсмонт Sputnik Беларусь.
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По ее словам, в рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник президента России Владимир Мединский.
"А по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент", - рассказала пресс-секретарь.

Специальная военная операция

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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