https://ria.ru/20220312/kao-1777783970.html

Японская косметическая компания Kao Group сократила поставки в Россию

Японская косметическая компания Kao Group сократила поставки в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Японская косметическая компания Kao Group сократила поставки в Россию

Один из крупнейших японских производителей косметики, бытовой химии и гигиенических товаров Kao Group заявила о приостановке поставок подавляющего числа товаров РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T04:16

2022-03-12T04:16

2022-03-12T04:16

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ТОКИО, 12 мар – РИА Новости. Один из крупнейших японских производителей косметики, бытовой химии и гигиенических товаров Kao Group заявила о приостановке поставок подавляющего числа товаров и рекламной деятельности в РФ в свете событий на Украине.Дальнейшие меры, по данным релиза, "будут предприниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации".Кроме этого, Kao Group направила 500 тысяч евро через Управление верховного комиссара ООН на поддержку людей, которые были вынуждены бежать из Украины. Также планируется отправка гигиенических товаров, в том числе детских подгузников и товаров женской гигиены.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.

https://ria.ru/20220312/colgate-palmolive-1777783372.html

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Максим Горбачев

япония, сша, россия, экономика