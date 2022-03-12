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https://ria.ru/20220312/kanada-1777849099.html
В Канаде объяснили разницу между дальнобойщиками и украинскими нацбатами
В Канаде объяснили разницу между дальнобойщиками и украинскими нацбатами - РИА Новости, 12.03.2022
В Канаде объяснили разницу между дальнобойщиками и украинскими нацбатами
Власти Канады забыли либо игнорируют значение понятия "нацизм", что объясняет их сотрудничество с украинским батальоном "Азов", против представителей которого в РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:20
2022-03-12T18:22
в мире
христя фриланд
владимир путин
джастин трюдо
украина
азов
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Власти Канады забыли либо игнорируют значение понятия "нацизм", что объясняет их сотрудничество с украинским батальоном "Азов", против представителей которого в России заведены уголовные дела. Об этом пишет канадский портал Rebel News.Автор статьи Эзра Левант рассказал, что оторванность Канады от европейских событий Второй мировой войны вызвала в уже современном канадском обществе незнание преступлений нацистского режима и его пособников. По его мнению, как раз по этой причине премьер-министр Джастин Трюдо назвал протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков "нацистами"."Меня глубоко беспокоит, что такие либералы, как Джастин Трюдо и его заместитель Христя Фриланд и другие дураки из Либеральной партии, разбрасываются словами вроде "нацисты", потому что на самом деле они берут это пугающее, шокирующее и угрожающее зло нацистов и используют его как тему для разговора, шутку или что-то, чем можно заполнить ежедневную болтовню в новостях. Это кощунство. Как будто очень острый нож, который всегда должен оставаться острым, стал тупым из-за частого использования", — объяснил Левант.Между тем, напомнил журналист, ничто не мешает канадским политикам поддерживать настоящих нацистов: они встречались с украинским подразделением и опасались разоблачения в СМИ, посольку до этого канадская объединенная оперативная группа на Украине признала связь батальона "Азов" с нацистской идеологией. Более того, канадские инструкторы тренировали бойцов "Азова", а власти высказывались в их поддержку в соцсетях. Например, бывший министр Кэтрин Маккена выложила в качестве поздравления с 8 Марта фотографии украинских девушек, на униформе которых Левант заметил символ "черного солнца". Позже пост удалили."Мне кажется странным, безумным и тревожным, что большинство настоящих нацистов на нашей планете — если есть где-нибудь еще настоящие нацисты — официально признаны хорошими парнями. Нет, я не думаю, что они такие. Я не буду говорить, что все украинцы как эти ребята. Я хочу верить, &lt;…&gt; что это маргинальное меньшинство — так ведь Трюдо высказался о дальнобойщиках — маргинальное меньшинство с неприемлемыми взглядами? Так вот, когда мы имеем дело с маргинальным меньшинством нацистов с неприемлемыми взглядами, разве не должны осудить их? Или меня вот тут осенило, почему хотя бы не перестать вооружать, тренировать и публиковать их в твиттере?" — высказался Левант.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, христя фриланд, владимир путин, джастин трюдо, украина, азов, россия
17:20 12.03.2022 (обновлено: 18:22 12.03.2022)
 
В Канаде объяснили разницу между дальнобойщиками и украинскими нацбатами

Rebel News напомнил о связи канадских властей с украинскими националистами

© AP Photo / Sergei ChuzavkovДобровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
Добровольцы специального батальона Азов в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Добровольцы специального батальона "Азов" в Киеве
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Власти Канады забыли либо игнорируют значение понятия "нацизм", что объясняет их сотрудничество с украинским батальоном "Азов", против представителей которого в России заведены уголовные дела. Об этом пишет канадский портал Rebel News.
Автор статьи Эзра Левант рассказал, что оторванность Канады от европейских событий Второй мировой войны вызвала в уже современном канадском обществе незнание преступлений нацистского режима и его пособников. По его мнению, как раз по этой причине премьер-министр Джастин Трюдо назвал протестующих против коронавирусных ограничений дальнобойщиков "нацистами".
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"Меня глубоко беспокоит, что такие либералы, как Джастин Трюдо и его заместитель Христя Фриланд и другие дураки из Либеральной партии, разбрасываются словами вроде "нацисты", потому что на самом деле они берут это пугающее, шокирующее и угрожающее зло нацистов и используют его как тему для разговора, шутку или что-то, чем можно заполнить ежедневную болтовню в новостях. Это кощунство. Как будто очень острый нож, который всегда должен оставаться острым, стал тупым из-за частого использования", — объяснил Левант.
Между тем, напомнил журналист, ничто не мешает канадским политикам поддерживать настоящих нацистов: они встречались с украинским подразделением и опасались разоблачения в СМИ, посольку до этого канадская объединенная оперативная группа на Украине признала связь батальона "Азов" с нацистской идеологией. Более того, канадские инструкторы тренировали бойцов "Азова", а власти высказывались в их поддержку в соцсетях. Например, бывший министр Кэтрин Маккена выложила в качестве поздравления с 8 Марта фотографии украинских девушек, на униформе которых Левант заметил символ "черного солнца". Позже пост удалили.
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"Мне кажется странным, безумным и тревожным, что большинство настоящих нацистов на нашей планете — если есть где-нибудь еще настоящие нацисты — официально признаны хорошими парнями. Нет, я не думаю, что они такие. Я не буду говорить, что все украинцы как эти ребята. Я хочу верить, <…> что это маргинальное меньшинство — так ведь Трюдо высказался о дальнобойщиках — маргинальное меньшинство с неприемлемыми взглядами? Так вот, когда мы имеем дело с маргинальным меньшинством нацистов с неприемлемыми взглядами, разве не должны осудить их? Или меня вот тут осенило, почему хотя бы не перестать вооружать, тренировать и публиковать их в твиттере?" — высказался Левант.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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