https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777810883.html

Кадыров рассказал о бегстве украинских военных

Кадыров рассказал о бегстве украинских военных - РИА Новости, 12.03.2022

Кадыров рассказал о бегстве украинских военных

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:41

2022-03-12T11:41

2022-03-12T14:23

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику."Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что жители освобожденных территорий на Украине хорошо осознают происходящее и видят правильность действий России. По его мнению, украинская пропаганда "неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять российской армии". Однако, по словам главы Чечни, "на деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население".Кроме того, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в скором времени российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом". Он также сказал, что благодарен народу Украины, который противостоит пропаганде киевского режима."В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке. Приход наших ребят знаменует собой освобождение от бесчинств националистов. Это понимает и местное население, которое встречает российскую армию добрыми словами", — написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777683178.html

https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рамзан кадыров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф