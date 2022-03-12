11:41 12.03.2022 (обновлено: 14:23 12.03.2022)
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных
Глава Чечни Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и нацбатальонов
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику.
"Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что жители освобожденных территорий на Украине хорошо осознают происходящее и видят правильность действий России. По его мнению, украинская пропаганда "неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять российской армии". Однако, по словам главы Чечни, "на деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население".
Кроме того, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в скором времени российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом". Он также сказал, что благодарен народу Украины, который противостоит пропаганде киевского режима.
"В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке. Приход наших ребят знаменует собой освобождение от бесчинств националистов. Это понимает и местное население, которое встречает российскую армию добрыми словами", — написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.