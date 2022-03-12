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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/kadyrov-1777810883.html
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных - РИА Новости, 12.03.2022
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:41
2022-03-12T14:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
рамзан кадыров
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику."Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.Он также отметил, что жители освобожденных территорий на Украине хорошо осознают происходящее и видят правильность действий России. По его мнению, украинская пропаганда "неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять российской армии". Однако, по словам главы Чечни, "на деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население".Кроме того, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в скором времени российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом". Он также сказал, что благодарен народу Украины, который противостоит пропаганде киевского режима."В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке. Приход наших ребят знаменует собой освобождение от бесчинств националистов. Это понимает и местное население, которое встречает российскую армию добрыми словами", — написал Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220311/dobrovoltsy-1777683178.html
https://ria.ru/20220310/kadyrov-1777563839.html
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луганская народная республика
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в мире, рамзан кадыров, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
11:41 12.03.2022 (обновлено: 14:23 12.03.2022)
 
Кадыров рассказал о бегстве украинских военных

Глава Чечни Кадыров рассказал о бегстве украинских военных и нацбатальонов

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные и нацбатальоны при виде бойцов чеченских спецподразделений спешно покидают свои огневые позиции, оставляя орудия, боеприпасы и технику.
"Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что жители освобожденных территорий на Украине хорошо осознают происходящее и видят правильность действий России. По его мнению, украинская пропаганда "неустанно трубит о единстве своего населения, о готовности всех и каждого противостоять российской армии". Однако, по словам главы Чечни, "на деле мы видим противоположную картину — удирающих солдат и истощенное население".
Кроме того, Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в скором времени российская армия избавит Украину от "расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом". Он также сказал, что благодарен народу Украины, который противостоит пропаганде киевского режима.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
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"В условиях ведения боя чеченские бойцы демонстрируют отточенное мастерство, слаженную работу и высокий боевой дух, чего не скажешь о бандеровской шайке. Приход наших ребят знаменует собой освобождение от бесчинств националистов. Это понимает и местное население, которое встречает российскую армию добрыми словами", — написал Кадыров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС России развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРамзан КадыровВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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