https://ria.ru/20220312/izrail-1777818117.html

В Киеве опровергли сообщения о призыве Израиля принять условия России

В Киеве опровергли сообщения о призыве Израиля принять условия России - РИА Новости, 12.03.2022

В Киеве опровергли сообщения о призыве Израиля принять условия России

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не предлагает Украине соглашаться на какие-либо... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:56

2022-03-12T12:56

2022-03-12T13:35

в мире

нафтали беннет

израиль

украина

михаил подоляк

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет не предлагает Украине соглашаться на какие-либо предложения РФ."Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, как и другие условные страны-посредники, не предлагает Украине соглашаться на какие-либо требования Российской Федерации. Это невозможно по военным и политическим причинам", - написал он на своей странице в Twitter.При этом Подоляк утверждает, что Израиль якобы призывает Россию "более адекватно оценивать события".Издание Axios отмечало со ссылкой на высокопоставленное должностное лицо Украины, что премьер Израиля сказал во вторник Зеленскому, что ему следует принять предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении боевых действий. Неназванный чиновник якобы сказал, что "Беннет, по сути, говорит нам сдаться, а мы не намерены этого делать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220307/peregovory-1776991427.html

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украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нафтали беннет, израиль, украина, михаил подоляк, владимир зеленский, россия