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Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ
Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:50
2022-03-12T08:50
в мире
сша
джо байден
россия
интерпол
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо, направленное госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарленду.Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе представляет собой созданное конгрессом США агентство, в которое входят ряд членов палаты представителей и сената.В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что администрация Байдена должна призвать к приостановлению членства России в Интерполе.В четверг Интерпол заявил, что на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми. Сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
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в мире, сша, джо байден, россия, интерпол
08:50 12.03.2022
 
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ

CNN: администрацию Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо, направленное госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарленду.
Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе представляет собой созданное конгрессом США агентство, в которое входят ряд членов палаты представителей и сената.
В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что администрация Байдена должна призвать к приостановлению членства России в Интерполе.
В четверг Интерпол заявил, что на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми. Сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
Биологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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В Крыму рассказали о планах США открыть биолабораторию на полуострове
 
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