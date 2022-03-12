https://ria.ru/20220312/interpol-1777792689.html
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.03.2022
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ
Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:50
2022-03-12T08:50
2022-03-12T08:50
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джо байден
россия
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ВАШИНГТОН, 12 мар - РИА Новости. Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала администрацию президента Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо, направленное госсекретарю Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарленду.Американская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе представляет собой созданное конгрессом США агентство, в которое входят ряд членов палаты представителей и сената.В письме, на которое ссылается телеканал, говорится, что администрация Байдена должна призвать к приостановлению членства России в Интерполе.В четверг Интерпол заявил, что на фоне призывов исключить Россию из организации изменит процедуру приема запросов от нее, но оставляет каналы связи открытыми. Сотрудничество с Россией продолжится, однако теперь страна не сможет отправлять запросы напрямую в страны-члены, а должна делать это через генеральный секретариат для проверки на соответствие правилам Интерпола.
https://ria.ru/20220312/krym-1777787442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, россия, интерпол
Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола, сообщают СМИ
CNN: администрацию Байдена призвали добиться исключения России из Интерпола