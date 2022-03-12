https://ria.ru/20220312/instagram-1777812494.html

Пушков жестко прошелся по главе Instagram

"А чего он ожидал?" Пушков резко отреагировал на заявление главы Instagram - РИА Новости, 12.03.2022

Пушков жестко прошелся по главе Instagram

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в России. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:58

2022-03-12T11:58

2022-03-12T16:32

технологии

александр лукашенко

владимир путин

украина

донбасс

следственный комитет россии (ск рф)

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в России.Моззери назвал это решение неправильным, поскольку, по его мнению, миллионы россиян окажутся отрезанными друг от друга и остального мира. Однако, как отметил член Совфеда, главе Instagram стоило раньше задуматься о последствиях политики соцсети."Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?" — написал Пушков в телеграм-канале.Накануне стало известно, что компания Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации по защита Донбасса, но не против гражданского населения. Это подтвердил пресс-секретарь корпорации Энди Стоун. Между тем агентство Рейтер сообщало, что новая политика разрешает призывы к смерти Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры принял решения ограничить доступ к Instagram на территории страны с 14 марта. СК возбудил уголовное дело.

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

технологии, александр лукашенко, владимир путин, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)