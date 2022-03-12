Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/instagram-1777812494.html
Пушков жестко прошелся по главе Instagram
"А чего он ожидал?" Пушков резко отреагировал на заявление главы Instagram - РИА Новости, 12.03.2022
Пушков жестко прошелся по главе Instagram
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в России. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:58
2022-03-12T16:32
технологии
александр лукашенко
владимир путин
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в России.Моззери назвал это решение неправильным, поскольку, по его мнению, миллионы россиян окажутся отрезанными друг от друга и остального мира. Однако, как отметил член Совфеда, главе Instagram стоило раньше задуматься о последствиях политики соцсети."Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?" — написал Пушков в телеграм-канале.Накануне стало известно, что компания Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации по защита Донбасса, но не против гражданского населения. Это подтвердил пресс-секретарь корпорации Энди Стоун. Между тем агентство Рейтер сообщало, что новая политика разрешает призывы к смерти Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры принял решения ограничить доступ к Instagram на территории страны с 14 марта. СК возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20220312/blogery-1777784740.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, александр лукашенко, владимир путин, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
11:58 12.03.2022 (обновлено: 16:32 12.03.2022)
 
"А чего он ожидал?" Пушков резко отреагировал на заявление главы Instagram

Сенатор Пушков дал совет главе Instagram Моззери после блокировки соцсети в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы Instagram Адама Моззери после блокировки соцсети в России.
Моззери назвал это решение неправильным, поскольку, по его мнению, миллионы россиян окажутся отрезанными друг от друга и остального мира. Однако, как отметил член Совфеда, главе Instagram стоило раньше задуматься о последствиях политики соцсети.
"Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?" — написал Пушков в телеграм-канале.
Накануне стало известно, что компания Meta Platforms в свете событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию против российских военных, участвующих в спецоперации по защита Донбасса, но не против гражданского населения. Это подтвердил пресс-секретарь корпорации Энди Стоун. Между тем агентство Рейтер сообщало, что новая политика разрешает призывы к смерти Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры принял решения ограничить доступ к Instagram на территории страны с 14 марта. СК возбудил уголовное дело.
Приложение Instagram на экране смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 04:57
Эксперт: после блокировки Instagram аудитория устремится во "Вконтакте"
 
ТехнологииАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)FacebookФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала