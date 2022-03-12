https://ria.ru/20220312/instagram-1777778643.html

Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным

Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным - РИА Новости, 12.03.2022

Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T01:02

2022-03-12T01:02

2022-03-12T01:26

россия

общество

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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.Он выразил уверенность, что каждый уважающий себя "чеченец и гражданин России всецело поддерживает решение о запрете". Кадыров также напомнил о существовании отечественных социальных площадок, которые "ничем не уступают Meta и другим западным соцсетям" и призвал дружно перейти на российские платформы.Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.

https://ria.ru/20220311/igor-1777689289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество