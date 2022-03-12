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Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным - РИА Новости, 12.03.2022
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T01:02
2022-03-12T01:26
россия
общество
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.Он выразил уверенность, что каждый уважающий себя "чеченец и гражданин России всецело поддерживает решение о запрете". Кадыров также напомнил о существовании отечественных социальных площадок, которые "ничем не уступают Meta и другим западным соцсетям" и призвал дружно перейти на российские платформы.Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.
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россия, общество
01:02 12.03.2022 (обновлено: 01:26 12.03.2022)
 
Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным

Глава Чечни Кадыров назвал решение ограничить доступ к Instagram своевременным

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 12 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение Роскомнадзора ограничить доступ к Instagram своевременным, поскольку компания Meta превратилась в средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма.
"Сегодня мы видим, что компания Meta превратилась в орудие информационной войны и средство пропаганды экстремизма, фашизма и терроризма. И ее враждебная политика теперь направлена не только против меня, но и против более 140 млн жителей нашей страны. Считаю очень правильным и своевременным требование о блокировке данной платформы", - отметил Кадыров в социальной сети Telegram.
Он выразил уверенность, что каждый уважающий себя "чеченец и гражданин России всецело поддерживает решение о запрете". Кадыров также напомнил о существовании отечественных социальных площадок, которые "ничем не уступают Meta и другим западным соцсетям" и призвал дружно перейти на российские платформы.
Роскомнадзор на основании требования Генеральной прокуратуры заявил об ограничении доступа к социальной сети. По заявлению регулятора, в ней распространяются информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий против россиян, в том числе военнослужащих.
Ранее Reuters со ссылкой на внутренние документы Meta (экс-Facebook) сообщало, что корпорация не будет модерировать призывы пользователей к насилию против россиян и российских военных в контексте ситуации на Украине, а также к смерти Владимира Путина и Александра Лукашенко. Речь шла об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях.
По информации СМИ, временное разрешение относится к таким странам, как Россия, Украина и Польша, а также Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Румыния и Словакия. Соответствующие электронные письма направлены модераторам контента.
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