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СМИ: Великобритания рекордно запаслась российскими товарами до санкций
СМИ: Великобритания рекордно запаслась российскими товарами до санкций - РИА Новости, 12.03.2022
СМИ: Великобритания рекордно запаслась российскими товарами до санкций
Великобритания за месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса побила рекорд по импорту из России, потратив в общей сложности порядка двух с... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:29
2022-03-12T18:55
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Великобритания за месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса побила рекорд по импорту из России, потратив в общей сложности порядка двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики.Согласно опубликованным данным, до введения санкций Лондон заплатил почти миллиард фунтов за разные виды топлива: уголь, кокс и брикеты стоили 32 миллиона фунтов, нефть — 590,4 миллиона и газ — 289,1 миллиона.Следующими статьями расходов Британии в Москве стали три миллиона фунтов за корма для животных, 24,9 миллиона — за разные химикаты, 11 миллионов — за сталь и 22,1 миллиона — за другие металлы."Это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьет предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырехсот миллионов фунтов стерлингов", — пояснило СМИ.США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/konrtsanktsii-1777825219.html
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цены на нефть, сша, москва, вашингтон (город), евросоюз
14:29 12.03.2022 (обновлено: 18:55 12.03.2022)
 
СМИ: Великобритания рекордно запаслась российскими товарами до санкций

Daily Mail: Британия рекордно запаслась товарами из России за месяц до операции на Украине

© REUTERS / Tom NicholsonЗдание парламента в Лондоне, Великобритания
Здание парламента в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Tom Nicholson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Великобритания за месяц до начала российской спецоперации по защите Донбасса побила рекорд по импорту из России, потратив в общей сложности порядка двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на Управление национальной статистики.
Согласно опубликованным данным, до введения санкций Лондон заплатил почти миллиард фунтов за разные виды топлива: уголь, кокс и брикеты стоили 32 миллиона фунтов, нефть — 590,4 миллиона и газ — 289,1 миллиона.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
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Следующими статьями расходов Британии в Москве стали три миллиона фунтов за корма для животных, 24,9 миллиона — за разные химикаты, 11 миллионов — за сталь и 22,1 миллиона — за другие металлы.
"Это вдвое превышает один миллиард триста миллионов фунтов стерлингов российского импорта в декабре и в разы бьет предыдущий рекорд, установленный в декабре 2020 года на уровне чуть менее одного миллиарда четырехсот миллионов фунтов стерлингов", — пояснило СМИ.
США и Великобритания 8 марта объявили о запрете импорта российской нефти, чтобы усилить давление на Москву из-за спецоперации на Украине. В Лондоне заявили о необходимости отказаться от российского топлива к концу года. Вашингтон, кроме того, запретил импорт и других энергоресурсов, в том числе природного газа. Позже к "нефтяным санкциям" присоединилась Канада. В то же время в некоторых странах Евросоюза заявляли, что им будет крайне трудно жить без российского газа.
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