https://ria.ru/20220312/gosperevorot-1777787949.html

Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР

Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T07:09

2022-03-12T07:09

2022-03-12T07:16

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту.Он отметил, что правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Косачев, ссылаясь на американский Минфин, уточнил, что "США разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР, например, проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".Косачев также заявил, что Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, когда "Киев начал расстреливать три с половиной миллиона своих граждан", проживающих на Донбассе и не принявших госпереворот Майдана.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/demonizatsiya-1777787818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, донецкая народная республика, лнр, россия