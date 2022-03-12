07:09 12.03.2022 (обновлено: 07:16 12.03.2022)
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР
Сенатор Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту
Константин Косачев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту.
Он отметил, что правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Косачев, ссылаясь на американский Минфин, уточнил, что "США разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР, например, проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".
"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет. "Определенные действия" на марше", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.