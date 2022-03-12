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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/gosperevorot-1777787949.html
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:09
2022-03-12T07:16
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту.Он отметил, что правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Косачев, ссылаясь на американский Минфин, уточнил, что "США разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР, например, проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".Косачев также заявил, что Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, когда "Киев начал расстреливать три с половиной миллиона своих граждан", проживающих на Донбассе и не принявших госпереворот Майдана.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, сша, донецкая народная республика, лнр, россия
07:09 12.03.2022 (обновлено: 07:16 12.03.2022)
 
Косачев заявил о подготовке США к госперевороту в ЛНР и ДНР

Сенатор Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Константин Косачев
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал исключения из санкций США в ЛНР и ДНР подготовкой к госперевороту.
Он отметил, что правительство США разрешило сделки для неправительственных организаций по поддержке гуманитарных проектов, а также по развитию демократии в ДНР и ЛНР. Косачев, ссылаясь на американский Минфин, уточнил, что "США разрешат "определенные действия", направленные на гуманитарную поддержку ЛНР и ДНР, например, проекты, касающиеся базовых нужд, образования и демократии".
Косачев также заявил, что Вашингтон не видел в этом необходимости восемь лет, когда "Киев начал расстреливать три с половиной миллиона своих граждан", проживающих на Донбассе и не принявших госпереворот Майдана.
"Что значит нынешний разворот? Сострадание к людям вдруг проснулось? Да нет, ровно наоборот - Вашингтон приступил к подготовке очередных госпереворотов, на этот раз в независимых ДНР и ЛНР. Других "гуманитарных проектов" у США для вас нет. "Определенные действия" на марше", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
07:04
Антонов назвал заявления США о химоружии попыткой демонизировать Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАДонецкая Народная РеспубликаЛНРРоссия
 
 
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