https://ria.ru/20220312/germaniya-1777829191.html

Германия планирует к осени стать независимой от российского угля

Германия планирует к осени стать независимой от российского угля - РИА Новости, 12.03.2022

Германия планирует к осени стать независимой от российского угля

Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:30

2022-03-12T14:30

2022-03-12T19:24

экономика

германия

минэкономики фрг

россия

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БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением", — заявил Хабек.Ранее министр заявил о необходимости диверсификации поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. По данным Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию составляет 35%, доля угля — около 50%.

https://ria.ru/20220310/gaz-1777374007.html

германия

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, германия, минэкономики фрг, россия