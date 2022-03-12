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Германия планирует к осени стать независимой от российского угля
Германия планирует к осени стать независимой от российского угля - РИА Новости, 12.03.2022
Германия планирует к осени стать независимой от российского угля
Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:30
2022-03-12T19:24
экономика
германия
минэкономики фрг
россия
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БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек."Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением", — заявил Хабек.Ранее министр заявил о необходимости диверсификации поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. По данным Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию составляет 35%, доля угля — около 50%.
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экономика, германия, минэкономики фрг, россия
14:30 12.03.2022 (обновлено: 19:24 12.03.2022)
 
Германия планирует к осени стать независимой от российского угля

Вице-канцлер Хабек: Германия планирует стать независимой от российского угля и нефти

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХаранорский угольный разрез в Забайкалье
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Харанорский угольный разрез в Забайкалье. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мар — РИА Новости. Германия планирует к осени стать независимой от угля из России, а к концу года — почти независимой от нефти, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung глава Минэкономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.
"Мы работаем каждый день, действительно каждый день, а иногда и каждую ночь, чтобы снизить зависимость от российской нефти, угля и газа. Каждый день, даже каждый час мы на шаг прощаемся с российским импортом. Если нам это удастся, то к осени мы будем независимы от российского угля, а к концу года — почти независимы от российской нефти. С газом сложнее, потому что у нас нет собственных мощностей по импорту СПГ. Мы делаем это сейчас под высоким давлением", — заявил Хабек.
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Ранее министр заявил о необходимости диверсификации поставок энергоносителей, чтобы отказаться от российского импорта. По данным Минэкономики ФРГ, доля российской нефти в поставках в Германию составляет 35%, доля угля — около 50%.
 
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