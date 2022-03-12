В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
Das Erste: без российского газа Германию ждут холодные квартиры и закрывшиеся заводы
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, говорится в материале Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, отметила журналистка.
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.
Как объяснил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема. Однако и это невозможно сейчас: в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.
Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить — придется экономить.
"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления", — пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Стоимость газа в ЕС в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Однако рост котировок на газ в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубов. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали рост цен с высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета в прошлом году. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в ЕС — с 1996 года.