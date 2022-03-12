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В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа - РИА Новости, 12.03.2022
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа
Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, говорится в материале Веры Вольфсккампф для Das... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T17:47
2022-03-12T17:47
экономика
германия
россия
сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, говорится в материале Веры Вольфсккампф для Das Erste.Заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, отметила журналистка.Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.Как объяснил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема. Однако и это невозможно сейчас: в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить — придется экономить."Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления", — пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.Стоимость газа в ЕС в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.Однако рост котировок на газ в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубов. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.Эксперты связывали рост цен с высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета в прошлом году. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в ЕС — с 1996 года.
https://ria.ru/20220312/bankrot-1777840442.html
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экономика, германия, россия, сша, санкции в отношении россии
17:47 12.03.2022
 
В Германии раскрыли последствия отказа от российского газа

Das Erste: без российского газа Германию ждут холодные квартиры и закрывшиеся заводы

© REUTERS / Hannibal HanschkeГазопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
Газопровод Северный поток-1 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© REUTERS / Hannibal Hanschke
Газопровод "Северный поток-1" в Любмине, Германия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Отказ от российского газа грозит Германии переносом производства за границу и нехваткой топлива для отопления, говорится в материале Веры Вольфсккампф для Das Erste.
Заявленная немецкими властями цель сделать ФРГ независимой от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернатив топливу из России. Второй вариант потребует времени, отметила журналистка.
Ссылаясь на данные Института Брейгеля в Брюсселе автор заявила, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте.
Как объяснил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объема. Однако и это невозможно сейчас: в Германии пока нет терминалов для приема сжиженного топлива, и их строительство займет три года.
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Вчера, 15:59
В Германии ожидают массового банкротства предприятий из-за цен на топливо
Захманн подчеркнул, что вторую половину российских поставок вообще не получится заменить — придется экономить.
"Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления", — пояснил специалист, ссылаясь на расчеты Международного энергетического агентства.
Однако куда большая ноша ляжет на бизнес: природный газ нужен для производства удобрений, в металлургии, химической промышленности. Захманн считает, что часть этих предприятий могут переехать из Германии. При этом в качестве временной альтернативы газу называются нефть и уголь.
Отмечается, что политики из ХДС и ХСС сомневаются в отказе от атомной энергетики, но федеральные власти выступают против. Правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. Кроме того, в нынешних условиях подорожает электричество и отопление, поэтому властям придется поддержать малоимущих.
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.03.2022
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Стоимость газа в ЕС в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она выросла после того, как российский президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.
Однако рост котировок на газ в Европе начался еще весной 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубов. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.
Эксперты связывали рост цен с высоким спросом на СПГ в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета в прошлом году. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в ЕС — с 1996 года.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
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