https://ria.ru/20220312/gaz-1777829494.html
Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран
Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран - РИА Новости, 12.03.2022
Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран
Азербайджан в случае необходимости готов увеличить поставки газа для соседних стран, нуждается в планировании, чтобы поставлять в Европу, заявил министр... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T14:33
2022-03-12T14:33
2022-03-12T14:46
в мире
азербайджан
европа
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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Азербайджан в случае необходимости готов увеличить поставки газа для соседних стран, нуждается в планировании, чтобы поставлять в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов."В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование", - сказал Шахбазов на полях Дипломатического форума в Анталье.Он добавил, что страна имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу."Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", - сказал Шахбазов в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.
https://ria.ru/20220312/gaz-1777796978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, европа
14:33 12.03.2022 (обновлено: 14:46 12.03.2022)
Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран
Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран в случае необходимости
АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Азербайджан в случае необходимости готов увеличить поставки газа для соседних стран, нуждается в планировании, чтобы поставлять в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
"В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции
. Чтобы увеличить поставки в Европу
, необходимо планирование", - сказал Шахбазов на полях Дипломатического форума в Анталье
.
Он добавил, что страна имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу.
"Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", - сказал Шахбазов в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.