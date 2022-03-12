https://ria.ru/20220312/gaz-1777829494.html

Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран

Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран - РИА Новости, 12.03.2022

Азербайджан готов увеличить поставки газа для соседних стран

Азербайджан в случае необходимости готов увеличить поставки газа для соседних стран, нуждается в планировании, чтобы поставлять в Европу, заявил министр... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:33

2022-03-12T14:33

2022-03-12T14:46

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АНТАЛЬЯ, 12 мар – РИА Новости. Азербайджан в случае необходимости готов увеличить поставки газа для соседних стран, нуждается в планировании, чтобы поставлять в Европу, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов."В случае необходимости мы готовы увеличить поставки для соседних стран, как это сделали для Турции. Чтобы увеличить поставки в Европу, необходимо планирование", - сказал Шахбазов на полях Дипломатического форума в Анталье.Он добавил, что страна имеет достаточно запасов газа для поставок в Европу."Азербайджан сегодня производит и экспортирует газ и наращивает свои экспортные возможности. Мы имеем запасы, которые при определенных условиях, при инвестициях также могут быть использованы в ближайшие 100 лет. У нас есть запасы для поставок в Европу", - сказал Шахбазов в ходе дискуссионной панели в рамках Дипломатического форума в Анталье.

https://ria.ru/20220312/gaz-1777796978.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, европа