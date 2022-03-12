09:41 12.03.2022 (обновлено: 15:06 12.03.2022)
Премьер Греции вдвое снизил цены на газ на европейском рынке
Премьер Греции Мицотакис вдвое снизил цены на газ на европейском рынке
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
АФИНЫ, 12 мар — РИА Новости. Греческие предложения по ценовому регулированию снизили за четыре дня цены на газовом рынке на 50%, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам после саммита ЕС.
Мицотакис 8 марта направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложениями по срочному вмешательству в ситуацию на оптовом рынке газа: ввести потолок цен; в качестве защитной меры установить дневной диапазон ценового колебания в размере плюс-минус десять процентов; в случае необходимости и прекращения поставок из России заняться ценообразованием на газ; на оптовом рынке электроэнергии установить пятипроцентный потолок средней прибыли; разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа.
"В 12-м пункте заключений (саммита) по моей просьбе делается прямая ссылка на заявление Евросоюза от 8 марта, в котором конкретно говорится, что потолок цен на газ будет рассматриваться как вариант среди других предложений, которые должны быть оценены Европейским союзом", — сказал Мицотакис.
По его мнению, газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций.
"Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, почти до 115. Я видел, это было примерно час назад. Это лучшее доказательство того, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный и что это проблема, которую нам приходится решать на европейском уровне. Это касается газового рынка", — сказал Мицотакис.
По его словам, Европейскую комиссию попросили представить конкретные предложения на следующем Европейском совете.
"Эти предложения должны быть приняты Советом. Предложения будут сделаны в течение ближайших двух недель. И я надеюсь, что они будут включать те, которые есть у меня, а также предложения других коллег. Если эти предложения будут приняты, мы увидим фактическое снижение цены на газ", — отметил премьер Греции.
Он пообещал также на следующей неделе объявить о национальных мерах поддержки населения.