https://ria.ru/20220312/gaz-1777796978.html

Премьер Греции вдвое снизил цены на газ на европейском рынке

Премьер Греции вдвое снизил цены на газ на европейском рынке - РИА Новости, 12.03.2022

Премьер Греции вдвое снизил цены на газ на европейском рынке

Греческие предложения по ценовому регулированию снизили за четыре дня цены на газовом рынке на 50%, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:41

2022-03-12T09:41

2022-03-12T15:06

экономика

греция

европейский совет

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АФИНЫ, 12 мар — РИА Новости. Греческие предложения по ценовому регулированию снизили за четыре дня цены на газовом рынке на 50%, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис журналистам после саммита ЕС.Мицотакис 8 марта направил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложениями по срочному вмешательству в ситуацию на оптовом рынке газа: ввести потолок цен; в качестве защитной меры установить дневной диапазон ценового колебания в размере плюс-минус десять процентов; в случае необходимости и прекращения поставок из России заняться ценообразованием на газ; на оптовом рынке электроэнергии установить пятипроцентный потолок средней прибыли; разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа."В 12-м пункте заключений (саммита) по моей просьбе делается прямая ссылка на заявление Евросоюза от 8 марта, в котором конкретно говорится, что потолок цен на газ будет рассматриваться как вариант среди других предложений, которые должны быть оценены Европейским союзом", — сказал Мицотакис.По его мнению, газовый рынок давно перестал действовать по рыночным правилам и является жертвой спекуляций."Показательно, что только за последние четыре дня, то есть с момента публикации моего предложения и заявления Еврокомиссии, рынок газа упал на 50%. Примерно с 220 (евро за мегават в час), что было пять дней назад, почти до 115. Я видел, это было примерно час назад. Это лучшее доказательство того, что этот рынок не работает как нормальный, что он спекулятивный и что это проблема, которую нам приходится решать на европейском уровне. Это касается газового рынка", — сказал Мицотакис.По его словам, Европейскую комиссию попросили представить конкретные предложения на следующем Европейском совете."Эти предложения должны быть приняты Советом. Предложения будут сделаны в течение ближайших двух недель. И я надеюсь, что они будут включать те, которые есть у меня, а также предложения других коллег. Если эти предложения будут приняты, мы увидим фактическое снижение цены на газ", — отметил премьер Греции.Он пообещал также на следующей неделе объявить о национальных мерах поддержки населения.

https://ria.ru/20220311/gaz-1777743494.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, греция, европейский совет, еврокомиссия, евросоюз