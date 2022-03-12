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Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме
Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме - РИА Новости, 12.03.2022
Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме
Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в субботу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:06
2022-03-12T09:07
экономика
россия
италия
франция
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в субботу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 12 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 11 на 12 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России в отношении Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в пятницу на ветряные электростанции пришлось 23,6%.
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экономика, россия, италия, франция, евросоюз, газпром
09:06 12.03.2022 (обновлено: 09:07 12.03.2022)
 
Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме

Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме обязательств "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в субботу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:53
В ЕЦБ предупредили о последствиях прекращения поставок газа из России
Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 12 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 11 на 12 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России в отношении Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в пятницу на ветряные электростанции пришлось 23,6%.
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 10:00
"Газпром" заявил, что подает газ для транзита через Украину штатно
 
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