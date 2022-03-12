09:06 12.03.2022 (обновлено: 09:07 12.03.2022)
Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме
Заявки на транзит газа через Украину остаются на максимуме обязательств "Газпрома"
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в субботу сохраняются на максимуме контрактных обязательств "Газпрома" перед Украиной, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Номинации на прокачку газа через газоизмерительные станции (ГИС) "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 12 марта составляют 109,4 миллиона кубометров. Транзит российского газа держится вблизи этих значений с конца февраля.
Загрузка газопровода "Ямал-Европа", по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade. "Газпром" накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 12 марта — 580 тысяч кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 15,7% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 11 на 12 марта. Такой схемой компания пользуется с 3 марта.
Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России в отношении Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.
В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в пятницу на ветряные электростанции пришлось 23,6%.