https://ria.ru/20220312/elektronika-1777844009.html
В России расширят список системообразующих предприятий
В России расширят список системообразующих предприятий - РИА Новости, 12.03.2022
В России расширят список системообразующих предприятий
Минпромторг и Минцифры расширят критерии для вхождения в список системообразующих предприятий, чтобы компании из отрасли электроники также могли попасть в него... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T16:33
2022-03-12T16:33
2022-03-12T17:32
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
экономика
юрий борисов (вице-премьер)
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минпромторг и Минцифры расширят критерии для вхождения в список системообразующих предприятий, чтобы компании из отрасли электроники также могли попасть в него и получить необходимые льготы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова чиновника приводит его пресс-служба.Чернышенко вместе с зампредом правительства Юрием Борисовым провели углубленное совещание по развитию российской электронной промышленности."Поддержка сектора микроэлектроники должна осуществляться через список системообразующих предприятий", — сказал Чернышенко.По словам вице-премьера, сегодня также необходимо поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности через банковскую систему.В свою очередь, Борисов заявил, что Россия давно привыкла жить под санкциями."Импортозамещение в гражданской электронной промышленности началось не вчера. Совместные усилия бизнеса и власти, направленные на ускорение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать", — отметил Борисов.Двадцать четвертого февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.
https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777530248.html
https://ria.ru/20220301/gadzhet-1775643270.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), экономика, юрий борисов (вице-премьер), дмитрий чернышенко, россия
16:33 12.03.2022 (обновлено: 17:32 12.03.2022)
В России расширят список системообразующих предприятий
Производители электроники смогут войти в список системообразующих предприятий России
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Минпромторг и Минцифры расширят критерии для вхождения в список системообразующих предприятий, чтобы компании из отрасли электроники также могли попасть в него и получить необходимые льготы. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова чиновника приводит его пресс-служба.
Чернышенко
вместе с зампредом правительства Юрием Борисовым
провели углубленное совещание по развитию российской электронной промышленности.
"Поддержка сектора микроэлектроники должна осуществляться через список системообразующих предприятий", — сказал Чернышенко.
По словам вице-премьера, сегодня также необходимо поддерживать предприятия реального сектора электронной промышленности через банковскую систему.
"Во всех отраслях экономики сейчас вводятся льготные кредиты и субсидирование процентной ставки, рассматривается возможность льготного кредитования через региональные бюджеты", — добавил Чернышенко.
В свою очередь, Борисов заявил, что Россия
давно привыкла жить под санкциями.
"Импортозамещение в гражданской электронной промышленности началось не вчера. Совместные усилия бизнеса и власти, направленные на ускорение этого процесса, уверен, дадут усиленный эффект. Мы понимаем, куда двигаться и что делать", — отметил Борисов.
Двадцать четвертого февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Вооруженные силы заявляют, что наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.
После этого многие западные страны объявили о масштабных санкциях против России, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды объявили о прекращении работы в стране.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. При этом власти подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий и продолжат выполнять социальные обязательства. ЦБ
принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке.