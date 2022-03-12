Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:57
2022-03-12T13:08
в мире
россия
санкции в отношении россии
сша
сергей рябков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговы листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".
https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_f42de00abd30ea4c6e1ecbb0f3435045.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции в отношении россии, сша, сергей рябков
12:57 12.03.2022 (обновлено: 13:08 12.03.2022)
 
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков заявил об объявлении России экономической войны со стороны США

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".
По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговы листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".
Силуанов: Западные страны пытаются создать дефицит повседневных импортных товаров
10 марта, 17:11
Запад начал экономическую войну против России, заявил Силуанов
 
В миреРоссияСанкции в отношении РоссииСШАСергей Рябков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала