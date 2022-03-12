https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html

Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков

Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022

Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков

США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:57

2022-03-12T12:57

2022-03-12T13:08

в мире

россия

санкции в отношении россии

сша

сергей рябков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571621675_0:95:3301:1952_1920x0_80_0_0_5f6764b4628d33b9ea34a9bc2035b844.jpg

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговы листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".

https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, санкции в отношении россии, сша, сергей рябков