https://ria.ru/20220312/ekonomika-1777818259.html
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков - РИА Новости, 12.03.2022
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:57
2022-03-12T12:57
2022-03-12T13:08
в мире
россия
санкции в отношении россии
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. США открыто объявляют экономическую войну России, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков."Сейчас с Запада маски сброшены. Сейчас идет откровенное объявление экономической войны РФ, бесстыдное спекулирование на определенных возможностях, которые есть у американской финансово-банковской системы", - сказал Рябков в эфире "Первого канала".По его словам, сейчас "отбрасываются все фиговы листки", которые прикрывали сущность американской санкционной политики – она "встала во весь рост, во всей отвратительной неприемлемой антироссийской сущности".
https://ria.ru/20220310/ekonomika-1777518105.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции в отношении россии, сша, сергей рябков
12:57 12.03.2022 (обновлено: 13:08 12.03.2022)
Идет объявление экономической войны России со стороны США, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил об объявлении России экономической войны со стороны США