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Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами
Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами - РИА Новости, 12.03.2022
Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами
Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщается... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:22
2022-03-12T11:22
экономика
россия
ebay, inc.
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщается на сайте eBay export."По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", - говорится в сообщении.Ранее в компании сообщали РИА Новости, что eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.
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экономика, россия, ebay, inc.
11:22 12.03.2022
 
Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами

Маркетплейс eBay временно приостановил транзакции с российскими адресами

© AP Photo / eBay via AP ImagesСтраница интернет-магазина eBay на экране телефона
Страница интернет-магазина eBay на экране телефона - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / eBay via AP Images
Страница интернет-магазина eBay на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщается на сайте eBay export.
"По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", - говорится в сообщении.
Платежная система PayPal - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта, 12:10В России
PayPal перестал работать в России
Ранее в компании сообщали РИА Новости, что eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.
 
ЭкономикаРоссияeBay, Inc.
 
 
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