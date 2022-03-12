https://ria.ru/20220312/ebay-1777808396.html

Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами

Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами - РИА Новости, 12.03.2022

Маркетплейс eBay приостановил транзакции с российскими адресами

Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщается... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:22

2022-03-12T11:22

2022-03-12T11:22

экономика

россия

ebay, inc.

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Маркетплейс eBay временно приостановил все транзакции с российскими адресами в связи с прекращением работы платежных провайдеров и систем доставки, сообщается на сайте eBay export."По причине прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки мы временно приостанавливаем все транзакции с российскими адресами. Мы будем продолжать оценивать ситуацию и вносить необходимые изменения в наши политики и предоставление услуг по мере развития событий", - говорится в сообщении.Ранее в компании сообщали РИА Новости, что eBay приостановил прием заказов от клиентов из России и Украины в связи с логистическими задержками.

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, ebay, inc.