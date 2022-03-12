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Войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами
Войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами - РИА Новости, 12.03.2022
Войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами
Уже 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики. РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:22
2022-03-12T12:22
2022-03-12T12:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Уже 85 населенных пунктов находятся под контролем группировки войск ДНР, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."По состоянию на 12 марта 2022 г. группировка войск ДНР освободила 85 населенных пунктов, включая Волноваху", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Войска ДНР вернули контроль над 85 населенными пунктами
В ДНР заявили, что войска республики вернули контроль над 85 населенными пунктами