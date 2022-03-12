https://ria.ru/20220312/donbass-1777814038.html

Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь

Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 12.03.2022

Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь

Власти ДНР и представители частного бизнеса доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Сартана, ранее находившегося под контролем украинских... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:19

2022-03-12T12:19

2022-03-12T12:23

обострение ситуации в днр и лнр

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сартана

вооруженные силы рф

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САРТАНА (ДНР), 12 мар - РИА Новости. Власти ДНР и представители частного бизнеса доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Сартана, ранее находившегося под контролем украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости."Благодаря помощи правительства Донецкой народной республики Ассоциация греков России, узнав о бедственном положении людей в Сартане, решила оказать гуманитарную помощь. В состав помощи входят: крупы, мука, подсолнечное масло, и с учетом того, что мы узнали, что здесь нет света, мы кладем свечи", - рассказал РИА Новости представитель ассоциации Сергей Веригин.Ряд жителей Сартаны уже две недели прячутся от украинских обстрелов в подвальном помещении храма. Представители ДНР также доставили им продукты питания и поинтересовались, в чем больше всего нуждаются люди, чтобы привезти дополнительную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/dnr-1777809551.html

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россия

сартана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, сартана, вооруженные силы рф