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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777814038.html
Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь
Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 12.03.2022
Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь
Власти ДНР и представители частного бизнеса доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Сартана, ранее находившегося под контролем украинских... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:19
2022-03-12T12:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
сартана
вооруженные силы рф
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САРТАНА (ДНР), 12 мар - РИА Новости. Власти ДНР и представители частного бизнеса доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Сартана, ранее находившегося под контролем украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости."Благодаря помощи правительства Донецкой народной республики Ассоциация греков России, узнав о бедственном положении людей в Сартане, решила оказать гуманитарную помощь. В состав помощи входят: крупы, мука, подсолнечное масло, и с учетом того, что мы узнали, что здесь нет света, мы кладем свечи", - рассказал РИА Новости представитель ассоциации Сергей Веригин.Ряд жителей Сартаны уже две недели прячутся от украинских обстрелов в подвальном помещении храма. Представители ДНР также доставили им продукты питания и поинтересовались, в чем больше всего нуждаются люди, чтобы привезти дополнительную помощь.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/dnr-1777809551.html
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, сартана, вооруженные силы рф
12:19 12.03.2022 (обновлено: 12:23 12.03.2022)
 
Жителям Сартаны в ДНР доставили гуманитарную помощь

Власти ДНР и представители бизнеса доставили гумпомощь жителям поселка Сартана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРебенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике
Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ребенок подметает мусор в разрушенном спортивном зале школы в поселке Сартана в Донецкой народной республике. Архивное фото
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САРТАНА (ДНР), 12 мар - РИА Новости. Власти ДНР и представители частного бизнеса доставили гуманитарную помощь жителям освобождённого посёлка Сартана, ранее находившегося под контролем украинских войск, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Благодаря помощи правительства Донецкой народной республики Ассоциация греков России, узнав о бедственном положении людей в Сартане, решила оказать гуманитарную помощь. В состав помощи входят: крупы, мука, подсолнечное масло, и с учетом того, что мы узнали, что здесь нет света, мы кладем свечи", - рассказал РИА Новости представитель ассоциации Сергей Веригин.
Ряд жителей Сартаны уже две недели прячутся от украинских обстрелов в подвальном помещении храма. Представители ДНР также доставили им продукты питания и поинтересовались, в чем больше всего нуждаются люди, чтобы привезти дополнительную помощь.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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