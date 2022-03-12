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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777808294.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:21
2022-03-12T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в Telegram-канале, обстрел Александровки произошел со стороны населенного пункта Марьинка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:21 12.03.2022 (обновлено: 15:31 12.03.2022)
 
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли Старомихайловку и Александровку в ДНР минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как отмечает ведомство в Telegram-канале, обстрел Александровки произошел со стороны населенного пункта Марьинка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 11:30В мире
Опубликована карта перешедших под контроль ДНР районов Украины
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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