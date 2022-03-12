https://ria.ru/20220312/donbass-1777808294.html

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T11:21

2022-03-12T11:21

2022-03-12T15:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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россия

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в Telegram-канале, обстрел Александровки произошел со стороны населенного пункта Марьинка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф