https://ria.ru/20220312/donbass-1777808294.html
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T11:21
2022-03-12T11:21
2022-03-12T15:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
сцкк
владимир путин
россия
луганская народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_cb53d1b12182f516bba544b3eed3f645.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Александровка недалеко от Донецка, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, в 11.00 мск ВСУ обстреляли населенный пункт Старомихайловка, было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как отмечает ведомство в Telegram-канале, обстрел Александровки произошел со стороны населенного пункта Марьинка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:00 - н.п. Красногоровка – н.п. Старомихайловка: выпущено 5 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220312/karta-1777809227.html
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774005920_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_15d931a51fc89592af84ed9b79eb449a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, владимир путин, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф
11:21 12.03.2022 (обновлено: 15:31 12.03.2022)
ВСУ обстреляли два населенных пункта в ДНР
ВСУ обстреляли Старомихайловку и Александровку в ДНР минами калибром 120 миллиметров