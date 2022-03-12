Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777801716.html
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.03.2022
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:18
2022-03-12T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777744054_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_295c35fbe6a03390bc03192aa66809f9.jpg
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 километров", - сказал он.
https://ria.ru/20220312/lnr-1777801597.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777744054_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_093a23a8f1c59aa67e8529ad1e52692f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика
10:18 12.03.2022 (обновлено: 10:23 12.03.2022)
 
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта

Военные ДНР взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай

© РИА Новости / Илья ПиталевБоец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 километров", - сказал он.
Военнослужащий народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 10:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Войска ЛНР блокировали Рубежное
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала