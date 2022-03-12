https://ria.ru/20220312/donbass-1777801716.html
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.03.2022
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T10:18
2022-03-12T10:18
2022-03-12T10:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 километров", - сказал он.
https://ria.ru/20220312/lnr-1777801597.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
10:18 12.03.2022 (обновлено: 10:23 12.03.2022)
Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта
Военные ДНР взяли под контроль Валериановку и Зеленый Гай