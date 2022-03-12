https://ria.ru/20220312/donbass-1777801716.html

Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта

Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта - РИА Новости, 12.03.2022

Военные ДНР взяли под контроль два населенных пункта

Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T10:18

2022-03-12T10:18

2022-03-12T10:23

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Военные ДНР при огневой поддержке ВС России взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 километров", - сказал он.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика