https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html

В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России

В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России - РИА Новости, 12.03.2022

В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России

Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:55

2022-03-12T09:55

2022-03-12T09:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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САРТАНА (Донецкая область), 12 мар – РИА Новости. Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят людей по национальному признаку, рассказали РИА Новости представители местной общины."Никто никого не убивает здесь. Русские никого не убивают. Здесь по мирному населению никто не стреляет. Здесь русские зашли, сразу же оказывали помощь", - сказал один из уроженцев Греции, разместившихся в подвале школы из-за обстрелов с украинской стороны.По словам собеседника агентства, россияне не спрашивают местных жителей, украинцы они или греки."Русские не разделяют этого. А украинцы да, заставляют, чтобы общались мы только на украинском языке, хотя я вообще ни бэ ни мэ", - заявил он.Одна из находящихся в подвале женщин попросила передать привет находящимся за границей родным и знакомым, чтобы они не беспокоились.Украинские нацбатальоны, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах, не выпустили мирных жителей из Мариуполя и используют их в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/pomosch-1777791195.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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"Русские нам привезли еду" – представительница греческой общины поселка Сартана в ДНР Представительница греческой общины поселка Сартана в ДНР опровергла РИА Новости сообщения зарубежных СМИ о нарушениях, якобы совершаемых в ходе российской спецоперации на Украине. По ее словам, российские военные помогают мирным жителям и привозят им еду. 2022-03-12T09:55 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф