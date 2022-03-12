Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777798312.html
В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России
В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России - РИА Новости, 12.03.2022
В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России
Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:55
2022-03-12T09:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777795081_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_deb55fddf028d4e857df10dbfff246fd.jpg
САРТАНА (Донецкая область), 12 мар – РИА Новости. Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят людей по национальному признаку, рассказали РИА Новости представители местной общины."Никто никого не убивает здесь. Русские никого не убивают. Здесь по мирному населению никто не стреляет. Здесь русские зашли, сразу же оказывали помощь", - сказал один из уроженцев Греции, разместившихся в подвале школы из-за обстрелов с украинской стороны.По словам собеседника агентства, россияне не спрашивают местных жителей, украинцы они или греки."Русские не разделяют этого. А украинцы да, заставляют, чтобы общались мы только на украинском языке, хотя я вообще ни бэ ни мэ", - заявил он.Одна из находящихся в подвале женщин попросила передать привет находящимся за границей родным и знакомым, чтобы они не беспокоились.Украинские нацбатальоны, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах, не выпустили мирных жителей из Мариуполя и используют их в качестве "живого щита".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/pomosch-1777791195.html
https://ria.ru/20220311/gumpomosch-1777735022.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Русские нам привезли еду" – представительница греческой общины поселка Сартана в ДНР
Представительница греческой общины поселка Сартана в ДНР опровергла РИА Новости сообщения зарубежных СМИ о нарушениях, якобы совершаемых в ходе российской спецоперации на Украине. По ее словам, российские военные помогают мирным жителям и привозят им еду.
2022-03-12T09:55
true
PT0M59S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0c/1777795081_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_30181c8012cca2f2341d667776375e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
09:55 12.03.2022
 
В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России

В греческой общине Донбасса рассказали, как русские оказывают помощь мирным жителям

Читать ria.ru в
САРТАНА (Донецкая область), 12 мар – РИА Новости. Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят людей по национальному признаку, рассказали РИА Новости представители местной общины.
"Никто никого не убивает здесь. Русские никого не убивают. Здесь по мирному населению никто не стреляет. Здесь русские зашли, сразу же оказывали помощь", - сказал один из уроженцев Греции, разместившихся в подвале школы из-за обстрелов с украинской стороны.
Сотрудник МЧС ДНР передает бутыли воды и продуктовый набор из гуманитарной помощи жителю села Бугас - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Азербайджан направит на Украину гуманитарную помощь
По словам собеседника агентства, россияне не спрашивают местных жителей, украинцы они или греки.
"Русские не разделяют этого. А украинцы да, заставляют, чтобы общались мы только на украинском языке, хотя я вообще ни бэ ни мэ", - заявил он.
Одна из находящихся в подвале женщин попросила передать привет находящимся за границей родным и знакомым, чтобы они не беспокоились.
"Мы все здесь, примерно 200 человек, в подвале местной нашей школы, сидим около двух недель. Русские сегодня нам привезли помощь, еду, нас не трогают, не волнуйтесь. Семьи и особенно наши дети были в Мариуполе, и мы не знаем, что там происходит. Слышатся сильные взрывы, и от сильных взрывов каждый раз разрываются наши сердца. Мы не знаем абсолютно, что там происходит", - сказала она.
Украинские нацбатальоны, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах, не выпустили мирных жителей из Мариуполя и используют их в качестве "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Жители Мелитополя стоят в очереди за получением гуманитарной помощи. - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 18:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия доставила на Украину более 1670 тонн гуманитарной помощи
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала