В греческой общине Донбасса рассказали о помощи из России
В греческой общине Донбасса рассказали, как русские оказывают помощь мирным жителям
САРТАНА (Донецкая область), 12 мар – РИА Новости. Греческое население поселка Сартана близ Мариуполя в Донецкой области радо приходу российских военных и донецких ополченцев, которые оказывают помощь и не делят людей по национальному признаку, рассказали РИА Новости представители местной общины.
"Никто никого не убивает здесь. Русские никого не убивают. Здесь по мирному населению никто не стреляет. Здесь русские зашли, сразу же оказывали помощь", - сказал один из уроженцев Греции, разместившихся в подвале школы из-за обстрелов с украинской стороны.
По словам собеседника агентства, россияне не спрашивают местных жителей, украинцы они или греки.
"Русские не разделяют этого. А украинцы да, заставляют, чтобы общались мы только на украинском языке, хотя я вообще ни бэ ни мэ", - заявил он.
Одна из находящихся в подвале женщин попросила передать привет находящимся за границей родным и знакомым, чтобы они не беспокоились.
"Мы все здесь, примерно 200 человек, в подвале местной нашей школы, сидим около двух недель. Русские сегодня нам привезли помощь, еду, нас не трогают, не волнуйтесь. Семьи и особенно наши дети были в Мариуполе, и мы не знаем, что там происходит. Слышатся сильные взрывы, и от сильных взрывов каждый раз разрываются наши сердца. Мы не знаем абсолютно, что там происходит", - сказала она.
Украинские нацбатальоны, несмотря на договоренности о гуманитарных коридорах, не выпустили мирных жителей из Мариуполя и используют их в качестве "живого щита".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.