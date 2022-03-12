https://ria.ru/20220312/donbass-1777794620.html

В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022

В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ

Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:09

2022-03-12T09:09

2022-03-12T10:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

горловка

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777791361.html

донецк (днр)

горловка

куйбышевский район

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Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, куйбышевский район