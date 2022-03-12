Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777794620.html
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:09
2022-03-12T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11567f60de28023885eeccb7e4833216.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777791361.html
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726209_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_07cf5da088aaf5dda2e98b42598ef4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), горловка, куйбышевский район
09:09 12.03.2022 (обновлено: 10:11 12.03.2022)
 
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ

В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района
Бойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бойцы Народной Милиции ДНР на улице села Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:27Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаКуйбышевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала