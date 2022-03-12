https://ria.ru/20220312/donbass-1777794620.html
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ
Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:09
2022-03-12T09:09
2022-03-12T10:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11567f60de28023885eeccb7e4833216.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки 33 раза открывали огонь по ДНР, применив 496 единиц боеприпасов, ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777791361.html
донецк (днр)
горловка
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777726209_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_07cf5da088aaf5dda2e98b42598ef4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, куйбышевский район
09:09 12.03.2022 (обновлено: 10:11 12.03.2022)
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны ВСУ
В ДНР за сутки зафиксировали 33 обстрела со стороны украинских военных