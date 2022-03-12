https://ria.ru/20220312/donbass-1777793386.html

В ДНР почти 1700 абонентов остаются без энергоснабжения

В ДНР почти 1700 абонентов остаются без энергоснабжения - РИА Новости, 12.03.2022

В ДНР почти 1700 абонентов остаются без энергоснабжения

Почти 1700 абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:01

2022-03-12T09:01

2022-03-12T09:01

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

петровский район

россия

вооруженные силы рф

министерство угля и энергетики днр

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Почти 1700 абонентов остаются без энергоснабжения в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."В ДНР без энергоснабжения остаются почти 1700 абонентов. По данным министерства угля и энергетики ДНР, в Донецкой народной республике обесточены 26 трансформаторных подстанций, 1685 бытовых абонентов, преимущественно в Старомихайловке, Ясиноватском районе и Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы начнутся, как только позволит обстановка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777790661.html

https://ria.ru/20220312/donbass-1777791361.html

донецкая народная республика

петровский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, петровский район, россия, вооруженные силы рф, министерство угля и энергетики днр