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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777791460.html
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку
Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:30
2022-03-12T08:30
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 07.30 и 07.40 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Широкая Балка, всего выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
08:30 12.03.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку

ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку минами калибром 120 миллиметров

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в квартире, разрушенной в результате прямого попадания снаряда в жилой дом в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 07.30 и 07.40 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Широкая Балка, всего выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров.
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 07:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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