https://ria.ru/20220312/donbass-1777791460.html

ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку

ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку

Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T08:30

2022-03-12T08:30

2022-03-12T08:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 07.30 и 07.40 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Широкая Балка, всего выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров.

https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика