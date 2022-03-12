https://ria.ru/20220312/donbass-1777791460.html
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку
Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:30
2022-03-12T08:30
2022-03-12T08:30
обострение ситуации в днр и лнр
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донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Украинские войска за десять минут обстреляли населенные пункты Донецк и Широкая балка в ДНР, выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, обстрелы были зафиксированы в 07.30 и 07.40 в направлении поселка шахты "Трудовская" в Донецке и населенного пункта Широкая Балка, всего выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку
ВСУ обстреляли Донецк и Широкую балку минами калибром 120 миллиметров