08:27 12.03.2022 (обновлено: 08:47 12.03.2022)
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат
В ДНР в поселке шахты "Кондратьевка" при обстреле со стороны ВСУ повреждена поликлиника
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Поликлиника и дом-интернат для престарелых повреждены в поселке шахты "Кондратьевка" в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ по адресам: поселок шахты "Кондратьевка": ул. Санаторная, 9 (поликлиника); ул. Санаторная, 5 (дом-интернат для престарелых); ул. Битумная, 18; ул. Богомольца, 3. Также повреждено остекление котельной", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.