Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/donbass-1777791361.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат
Поликлиника и дом-интернат для престарелых повреждены в поселке шахты "Кондратьевка" в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T08:27
2022-03-12T08:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777742535_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_889352893498ce8e8464df895ae89806.jpg
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Поликлиника и дом-интернат для престарелых повреждены в поселке шахты "Кондратьевка" в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ по адресам: поселок шахты "Кондратьевка": ул. Санаторная, 9 (поликлиника); ул. Санаторная, 5 (дом-интернат для престарелых); ул. Битумная, 18; ул. Богомольца, 3. Также повреждено остекление котельной", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220312/donbass-1777790661.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777742535_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd1249ec5f6404c0cfa845fdfc0e204f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
08:27 12.03.2022 (обновлено: 08:47 12.03.2022)
 
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ повреждены поликлиника и дом-интернат

В ДНР в поселке шахты "Кондратьевка" при обстреле со стороны ВСУ повреждена поликлиника

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Разбитая бронированная разведывательно-дозорной машина БРДМ-2 Вооруженных сил Украины в селе Новотроицкое Волновахского района. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. Поликлиника и дом-интернат для престарелых повреждены в поселке шахты "Кондратьевка" в результате обстрела украинскими войсками, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ по адресам: поселок шахты "Кондратьевка": ул. Санаторная, 9 (поликлиника); ул. Санаторная, 5 (дом-интернат для престарелых); ул. Битумная, 18; ул. Богомольца, 3. Также повреждено остекление котельной", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Боец Народной милиции ДНР в селе Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВСУ обстреляли населенный пункт Широкая балка в ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала