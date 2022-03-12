https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html

При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР

При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022

При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР

Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T07:33

2022-03-12T07:33

2022-03-12T07:44

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220312/obstrely-1777788194.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, лнр, украина