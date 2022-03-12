https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:33
2022-03-12T07:33
2022-03-12T07:44
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220312/obstrely-1777788194.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, украина
07:33 12.03.2022 (обновлено: 07:44 12.03.2022)
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов и газопровод в ЛНР