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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/doma-1777788605.html
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР - РИА Новости, 12.03.2022
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР
Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T07:33
2022-03-12T07:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
украина
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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в мире, лнр, украина
07:33 12.03.2022 (обновлено: 07:44 12.03.2022)
 
При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов в ЛНР

При обстреле со стороны ВСУ повредили шесть жилых домов и газопровод в ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие народной милиции ЛНР
Военнослужащие народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Шесть жилых домов и газопровод повреждены в результате обстрела территории ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В населенном пункте Стаханов повреждено пять жилых домов, две хозпостройки и газопровод среднего давления. В населенном пункте Теплогорск (Ирмино) поврежден жилой дом", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
07:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска обстреляли пять населенных пунктов в ЛНР
 
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