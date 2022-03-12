https://ria.ru/20220312/dollary-1777777314.html

Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T00:35

2022-03-12T00:35

2022-03-12T02:03

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов."Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", - сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777776624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, в мире