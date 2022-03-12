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Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию
Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:35
2022-03-12T02:03
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов."Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", - сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.
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сша, россия, в мире
00:35 12.03.2022 (обновлено: 02:03 12.03.2022)
 
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Запрет на поставки долларовых банкнот из США в Россию не затрагивает бытовые транзакции

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов.
"Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", - сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.
Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
00:06
США ввели санкции против Володина и Зюганова
Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.
 
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