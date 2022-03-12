https://ria.ru/20220312/dollary-1777777314.html
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию - РИА Новости, 12.03.2022
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию
Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T00:35
2022-03-12T00:35
2022-03-12T02:03
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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщило американское министерство финансов."Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", - сказано в генеральной лицензии, выпущенной министерством.Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире
00:35 12.03.2022 (обновлено: 02:03 12.03.2022)
Минфин США сделал исключения из запрета на вывоз наличных долларов в Россию
Запрет на поставки долларовых банкнот из США в Россию не затрагивает бытовые транзакции