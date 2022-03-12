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Минфин США сделал исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Минфин США сделал исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию - РИА Новости, 12.03.2022

Минфин США сделал исключение из запрета на вывоз наличных долларов в Россию

Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщил американский... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:58

2022-03-12T03:58

2022-03-12T04:10

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Запрет на поставки наличных долларов из США в Россию не затрагивает разовые случаи вывоза личных сбережений с некоммерческими целями, сообщил американский минфин."Все транзакции... которые носят бытовой и разовый характер и необходимы для некоммерческого перевода личных средств, номинированных в долларах США, (i) из США или от американского лица вне зависимости от местонахождения частному лицу, находящемуся в Российской Федерации; или (ii) американскому частному лицу, находящемуся в Российской Федерации, разрешены", - сказано в генеральной лицензии, выпущенной ведомством.Запрет на вывоз в Россию наличных долларов из США был введен в пятницу указом президента Джо Байдена в рамках нового пакета санкций из-за событий на Украине.Временный порядок операций с наличной валютойБанк России ранее принял решение ввести временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать на протяжении полугода.Нововведение вступило в силу 9 марта и будет работать до 9 сентября 2022 года. "Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до десяти тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства — в рублях по рыночному курсу на день выдачи", — говорится в сообщении ЦБ.В ведомстве пояснили, что основой для рыночного курса на день выдачи станут данные о средневзвешенном курсе соответствующих валют. Он, в свою очередь, рассчитывается по сделкам, которые заключили в день, предшествующий дню выдачи.Центробанк пояснил, что конвертация в доллары будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. Для получения валюты необходимо будет обратиться в кассу банка. Снятие средств с валютных вкладов или счетов будет доступно во всех финансовых организациях.Специальная военная операция на УкраинеВладимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные ДНР и ЛНР. Как подчеркивал Путин, об оккупации Украины речи не идет.После начала спецоперации многие западные страны ввели масштабные санкции против Москвы, в первую очередь против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Помимо этого, многие бренды и сервисы объявили о прекращении работы в стране.Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам России.

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https://ria.ru/20220309/dollar-1777202803.html

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владимир путин, джо байден, сша, госдума рф, центральный банк рф (цб рф), вооруженные силы рф, в мире, донбасс