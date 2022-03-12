https://ria.ru/20220312/dnr-1777826279.html

Более 20 тысяч жителей освобожденных ДНР территорий остаются без воды

Более 20 тысяч жителей освобожденных ДНР территорий остаются без воды - РИА Новости, 12.03.2022

Более 20 тысяч жителей освобожденных ДНР территорий остаются без воды

Более 20 тысяч жителей освобожденных территорий Донецкой народной республики остаются без воды и тепла, при отступлении украинские войска разрушают жилые дома и РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T14:07

2022-03-12T14:07

2022-03-12T14:07

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

украина

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ДОНЕЦК, 12 мар – РИА Новости. Более 20 тысяч жителей освобожденных территорий Донецкой народной республики остаются без воды и тепла, при отступлении украинские войска разрушают жилые дома и инфраструктуру, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."При отступлении ВФУ частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах. В результате более 20 000 человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло- и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220312/volnovakha-1777825800.html

донецкая народная республика

донбасс

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, украина