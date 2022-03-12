https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html

ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР

ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022

ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР

Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T13:49

2022-03-12T13:49

2022-03-12T14:52

в мире

украина

днр

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.Накануне российское Минобороны заявило, что украинские националисты заблокировали Мариуполь, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220312/donbass-1777814360.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, днр