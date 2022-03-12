13:49 12.03.2022 (обновлено: 14:52 12.03.2022)
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении разрушают гражданскую инфраструктуру и дома
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина едет в машине рядом с домом в Волновахе, разрушенным в ходе боев
ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.
"При отступлении противник старается применить тактику "выжженной земли". Он намеренно разрушает объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения города. Намеренно разрушает какие-то дома, в том числе жилые. И его совершенно не интересует то, как потом здесь будут проживать эти люди, то есть мирное население", — сказал собеседник агентства.
Накануне российское Минобороны заявило, что украинские националисты заблокировали Мариуполь, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.