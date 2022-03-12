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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/dnr-1777823876.html
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР - РИА Новости, 12.03.2022
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР
Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T13:49
2022-03-12T14:52
в мире
украина
днр
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.Накануне российское Минобороны заявило, что украинские националисты заблокировали Мариуполь, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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в мире, украина, днр
13:49 12.03.2022 (обновлено: 14:52 12.03.2022)
 
ВСУ при отступлении используют тактику "выжженной земли", заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ при отступлении разрушают гражданскую инфраструктуру и дома

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина едет в машине рядом с домом в Волновахе, разрушенным в ходе боев
Мужчина едет в машине рядом с домом в Волновахе, разрушенным в ходе боев - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 12 мар — РИА Новости. Украинские войска при отступлении используют тактику "выжженной земли", разрушая городскую инфраструктуру, заявил РИА Новости советник председателя правительства ДНР Ян Гагин.

"При отступлении противник старается применить тактику "выжженной земли". Он намеренно разрушает объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения города. Намеренно разрушает какие-то дома, в том числе жилые. И его совершенно не интересует то, как потом здесь будут проживать эти люди, то есть мирное население", — сказал собеседник агентства.

Накануне российское Минобороны заявило, что украинские националисты заблокировали Мариуполь, все мосты и подступы к городу разрушены, а основные дороги заминированы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС развивают наступление военные ДНР и ЛНР.
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