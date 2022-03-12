https://ria.ru/20220312/dnr-1777794155.html
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:07
2022-03-12T09:07
2022-03-12T09:59
в мире
днр
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
https://ria.ru/20220312/ranenie-1777794505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
09:07 12.03.2022 (обновлено: 09:59 12.03.2022)
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя, повреждено 38 домостроений