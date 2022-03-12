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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220312/dnr-1777794155.html
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя - РИА Новости, 12.03.2022
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя
В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T09:07
2022-03-12T09:59
в мире
днр
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
https://ria.ru/20220312/ranenie-1777794505.html
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в мире, днр
09:07 12.03.2022 (обновлено: 09:59 12.03.2022)
 
В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя

В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя, повреждено 38 домостроений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБойцы Народной Милиции ДНР
Бойцы Народной Милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной Милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.
Бойцы Народной милиции ДНР на дороге - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 09:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранило мужчину
Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНР
 
 
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