https://ria.ru/20220312/dnr-1777794155.html

В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя

В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя - РИА Новости, 12.03.2022

В ДНР за сутки ранены четыре мирных жителя

В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T09:07

2022-03-12T09:07

2022-03-12T09:59

в мире

днр

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 мар - РИА Новости. В ДНР за сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ были ранены четыре мирных жителя, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 33 фактах ведения огня со стороны ВФУ… За прошедшие сутки ранено 4 мирных жителей… Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 496 единиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 38 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры, включая три медицинских и одно образовательное учреждение, газопроводы и трансформаторную подстанцию.

https://ria.ru/20220312/ranenie-1777794505.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр