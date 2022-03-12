https://ria.ru/20220312/dialog-1777814812.html

В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности

В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности - РИА Новости, 12.03.2022

В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности

Россия готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T12:25

2022-03-12T12:25

2022-03-12T12:36

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

россия

снв

сша

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, если американцы к этому будут готовы, возобновить диалог, конечно, сможем и настроены на это, как и к работе в рамках ДСНВ, где тоже пауза определенная имеется. Все зависит от Вашингтона", - сказал он в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20220312/sanktsii-1777806860.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, снв, сша