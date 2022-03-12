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В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности
В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности - РИА Новости, 12.03.2022
В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности
Россия готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T12:25
2022-03-12T12:25
2022-03-12T12:36
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
россия
снв
сша
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Россия готова к работе с США по вопросам безопасности и Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы, если американцы к этому будут готовы, возобновить диалог, конечно, сможем и настроены на это, как и к работе в рамках ДСНВ, где тоже пауза определенная имеется. Все зависит от Вашингтона", - сказал он в эфире "Первого канала".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, россия, снв, сша
12:25 12.03.2022 (обновлено: 12:36 12.03.2022)
В МИД допустили возобновление диалога с США по безопасности
Замглавы МИД Рябков: Россия может возобновить диалог с США по безопасности