https://ria.ru/20220312/delikatesy-1777837987.html

На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи

На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи - РИА Новости, 12.03.2022

На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи

Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в субботу сообщил, что через украинскую таможню под видом гуманитарных грузов массово РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T15:40

2022-03-12T15:40

2022-03-12T15:40

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в субботу сообщил, что через украинскую таможню под видом гуманитарных грузов массово ввозят товары, предназначенные для продажи в магазинах, в том числе деликатесы."К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Каждый день львовские таможенники выявляют тонны сыра, хамона, другие коммерческие продовольственные товары", - написал чиновник на своей странице в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220312/ukraina-1777774959.html

украина

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Влада Копылова

в мире, украина, львовская область