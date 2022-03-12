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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи
На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи - РИА Новости, 12.03.2022
На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи
Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в субботу сообщил, что через украинскую таможню под видом гуманитарных грузов массово РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T15:40
2022-03-12T15:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в субботу сообщил, что через украинскую таможню под видом гуманитарных грузов массово ввозят товары, предназначенные для продажи в магазинах, в том числе деликатесы."К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Каждый день львовские таможенники выявляют тонны сыра, хамона, другие коммерческие продовольственные товары", - написал чиновник на своей странице в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, львовская область
15:40 12.03.2022
 
На Украине заявили о тоннах деликатесов, которые везут под видом гумпомощи

Власти Львовской области: на Украину везут тонны деликатесов под видом гуманитарных грузов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска на границе Украины
Международный пункт пропуска на границе Украины - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Международный пункт пропуска на границе Украины
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий в субботу сообщил, что через украинскую таможню под видом гуманитарных грузов массово ввозят товары, предназначенные для продажи в магазинах, в том числе деликатесы.
"К сожалению, есть люди, которые зарабатывают на войне. Каждый день львовские таможенники выявляют тонны сыра, хамона, другие коммерческие продовольственные товары", - написал чиновник на своей странице в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Полицейский возле противотанковых сооружений в центре Киева - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
Вчера, 08:00
В Киеве, как в Багдаде, — все спокойно
 
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