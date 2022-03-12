https://ria.ru/20220312/chaes-1777857992.html
"Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС
"Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС - РИА Новости, 12.03.2022
"Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС
Энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС восстанавливают при консультационном содействии российских специалистов,... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T18:34
2022-03-12T18:34
2022-03-12T18:58
запорожская аэс
магатэ
чернобыльская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
украина
в мире
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС восстанавливают при консультационном содействии российских специалистов, говорится в заявлении госкорпорации "Росатом"."В рамках технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков", — отметили в компании.Взаимодействие российских и украинских специалистов "происходит на регулярной основе в режиме совещаний", сказано в сообщении.На прошлой неделе киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.В среду Минобороны России сообщило, что украинские войска нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС. Российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.По данным на 11 марта, уничтожено более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, магатэ, чернобыльская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", украина, в мире
18:34 12.03.2022 (обновлено: 18:58 12.03.2022)
"Росатом" рассказал о работе российских специалистов на ЧАЭС
"Росатом": российские специалисты помогают восстановить энергоснабжение ЧАЭС
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости.
Энергообеспечение Чернобыльской АЭС и систему физической защиты Запорожской АЭС восстанавливают при консультационном содействии российских специалистов, говорится в заявлении
госкорпорации "Росатом".
"В рамках технической поддержки определяются первоочередные потребности станций для обеспечения безопасной и устойчивой работы атомных энергоблоков", — отметили в компании.
Взаимодействие российских и украинских специалистов "происходит на регулярной основе в режиме совещаний", сказано в сообщении.
"Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации украинских АЭС осуществляются в тесном контакте с руководством МАГАТЭ
", — добавили в госкорпорации.
На прошлой неделе киевские власти пытались организовать провокацию на Запорожской АЭС
. Украинские диверсанты напали на подразделение Росгвардии
, патрулировавшее территорию. Из окон учебно-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по россиянам открыли шквальный огонь из стрелкового оружия. В ответ огневые точки радикалов были подавлены. Как указали в оборонном ведомстве, диверсионная группа подожгла здание, когда покидала его.
В среду Минобороны России сообщило, что украинские войска нанесли удар по объектам, обеспечивающим подачу электричества на Чернобыльскую АЭС
. Российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. Подачу энергии удалось восстановить с территории Белоруссии
.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
По данным на 11 марта, уничтожено более 3,2 тысячи объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.
Войска взяли под контроль территорию вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС; разблокировали Северо-Крымский канал, специалисты работают над восстановлением подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям.