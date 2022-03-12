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Наука
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Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей
Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей - РИА Новости, 12.03.2022
Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей
Советский многоразовый космический корабль "Буран", ранее купленный директором Музея техники Вадимом Задорожным, перевезли на территорию музея, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2022
2022-03-12T03:16
2022-03-12T03:16
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Советский многоразовый космический корабль "Буран", ранее купленный директором Музея техники Вадимом Задорожным, перевезли на территорию музея, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.В планах музея - полная реставрация "Бурана", на которую потребуется много времени, в связи с тем, что планируется проведение восстановительно-реставрационных работ и научно-исследовательская работа. В пресс-службе напомнили, что сейчас необходимо найти отсутствующие элементы и комплектующиеРанее представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты обратились с просьбой к Задорожному оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предложили создать на его базе филиал Музея техники. Согласно их данным, "Буран" был приобретен Задорожным осенью этого года.Позднее директор Музея техники Вадим Задорожный заявил в своем письме, что восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (Жуковский) невозможно. По его словам, в планах музея - полная реставрация "Бурана", после которой будет принято решение о дальнейшем размещении корабля. Сейчас крылья "Бурана" потеряли несгораемую обшивку, частично повреждены основные детали, отсутствует шасси и многие другие важные элементы.Музей техники Вадима Задорожного располагается в поселке Архангельское Московской области. Вадим Задорожный является соучредителем студии "Военфильм".
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космос - риа наука, россия
03:16 12.03.2022
 
Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей

Купленный директором Музея техники Задорожным "Буран" перевезли на территорию "Военфильма"

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМногоразовый космический корабль "Буран"
Многоразовый космический корабль Буран - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Многоразовый космический корабль "Буран"
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Советский многоразовый космический корабль "Буран", ранее купленный директором Музея техники Вадимом Задорожным, перевезли на территорию музея, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
"Буран" находится на территории кинокомплекса Военфильм-Медынь", - сказал собеседник агентства.
В планах музея - полная реставрация "Бурана", на которую потребуется много времени, в связи с тем, что планируется проведение восстановительно-реставрационных работ и научно-исследовательская работа. В пресс-службе напомнили, что сейчас необходимо найти отсутствующие элементы и комплектующие
Ранее представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты обратились с просьбой к Задорожному оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предложили создать на его базе филиал Музея техники. Согласно их данным, "Буран" был приобретен Задорожным осенью этого года.
Позднее директор Музея техники Вадим Задорожный заявил в своем письме, что восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (Жуковский) невозможно. По его словам, в планах музея - полная реставрация "Бурана", после которой будет принято решение о дальнейшем размещении корабля. Сейчас крылья "Бурана" потеряли несгораемую обшивку, частично повреждены основные детали, отсутствует шасси и многие другие важные элементы.
Музей техники Вадима Задорожного располагается в поселке Архангельское Московской области. Вадим Задорожный является соучредителем студии "Военфильм".
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