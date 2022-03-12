https://ria.ru/20220312/buran-1777781721.html

Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей

Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей - РИА Новости, 12.03.2022

Купленный Задорожным "Буран" перевезли из Жуковского в музей

Советский многоразовый космический корабль "Буран", ранее купленный директором Музея техники Вадимом Задорожным, перевезли на территорию музея, сообщили РИА... РИА Новости, 12.03.2022

2022-03-12T03:16

2022-03-12T03:16

2022-03-12T03:16

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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Советский многоразовый космический корабль "Буран", ранее купленный директором Музея техники Вадимом Задорожным, перевезли на территорию музея, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.В планах музея - полная реставрация "Бурана", на которую потребуется много времени, в связи с тем, что планируется проведение восстановительно-реставрационных работ и научно-исследовательская работа. В пресс-службе напомнили, что сейчас необходимо найти отсутствующие элементы и комплектующиеРанее представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты обратились с просьбой к Задорожному оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предложили создать на его базе филиал Музея техники. Согласно их данным, "Буран" был приобретен Задорожным осенью этого года.Позднее директор Музея техники Вадим Задорожный заявил в своем письме, что восстановление "Бурана" планируется начать в 2022 году, но это потребует постройки специального ангара, сделать это в ЛИИ им. Громова (Жуковский) невозможно. По его словам, в планах музея - полная реставрация "Бурана", после которой будет принято решение о дальнейшем размещении корабля. Сейчас крылья "Бурана" потеряли несгораемую обшивку, частично повреждены основные детали, отсутствует шасси и многие другие важные элементы.Музей техники Вадима Задорожного располагается в поселке Архангельское Московской области. Вадим Задорожный является соучредителем студии "Военфильм".

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/korabl-1602635774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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